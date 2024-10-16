中大自家研發衞星成功升空！「香港青年科創號」奠定智慧城市基礎

踏入數碼時代後，香港的發展規劃以智慧城市為本，而最近香港中文大學（中大）和國星宇航聯合研發的「香港青年科創號」衞星成功發射，無疑是為智慧城市的發展奠定基礎。這顆衞星是第一顆由香港特區政府創新科技署資助支持，由中大研發的衞星，擔任中大衞星星座首席科學家兼中大太空與地球信息科學研究所（中大太空所）所長的關美寶教授更直言衞星成功發射，是象徵著為未來世代打開一扇大門。時值中華人民共和國成立75周年，中大衞星作為向國慶獻禮之作，意義深遠。



青年科創號升空實現三大突破

「香港青年科創號」（青年科創號）是由中大與國星宇航聯合研發，並由國家航天局、國家科學技術部、香港創新科技署支援研發，9月24日在山東海陽東方航天港由「捷龍三號」火箭運載發射。中大校董會主席查逸超教授表示︰「我們懷著激動的心情，見證了中大在航天科技領域邁出了極具意義的一步。『香港青年科創號』衞星的成功發射，不僅展示了中大的科研實力，更象徵著香港在國家航天發展的征途奮勇向前。這是一項革命性的成就，我們將不遺餘力地支持更多創新計劃，為香港及國家的進步注入新的動力。」

青年科創號不但是首顆由香港創新科技署資助支持的衞星，同時亦是中大首顆直接參與設計、研發及數據應用的對地監測衞星，亦是國際首顆人工智能（AI）大模型科學衞星，能夠服務香港、大灣區乃至全球的災害回應、智慧城市、碳中和、低空經濟等領域，有效支持城市規劃、基礎設施監測、環境保護和應急管理等方面的工作。青年科創號的用途多樣化，更是實現了三項重要的突破：

新質產業鍊

從設計、衞星探測、數據應用、分析內容、提供規劃策略，成功建設了「一條龍」研究。

新質大數據

從太空觀測地面大數據，包括城市道路、交通狀況、三維模型、氣候變化等，是有系統應用地面數據的一大步。

新質智慧城市

大數據將會利用人工智能分析，用於數位孿生建設、智慧防災、低空經濟，令城市規劃工作做到既精準、又廣泛。

段崇智校長（右二）恭賀關美寶教授（左二）及其團隊凱旋返港。段教授希望中大能促進航天遙感知識的科普教育，加深青年學者及大眾對航天科技的認識。

中大太空所接軌內地與國際 有助培育航天科技界人才

中大太空所作為中國科技部國家遙感中心香港基地，設有香港唯一衞星遙感地面接收站，為對地觀測研究與學生培養提供了頂尖的科研平台與設施，加上今次青年科創號成功發射，更是印證太空所的實力。

中大太空所是聯合國亞太經社會衞星遙感導航和GIS工作組香港的聯絡處，故在國際航天科技合作之中，扮演關鍵角色。同時，中大太空所與國際多家知名研究機構建立了緊密合作，共同推進航天科技研發與應用，顯著提升國際影響力。今次有十多名中大學生參與衞星的設計和應用，衞星數據亦作為研究與學習用途，故中大校長段崇智教授亦展望道：「中大會致力促進航天遙感知識的科普教育，加深青年學者及大眾對航天科技的認識！」

關美寶教授直言：「中大衞星成功發射，不但實現了重要突破，亦增加了大數據分析專才的市場需求，為全國智慧城市提供資訊服務。這為未來世代打開一扇大門，展示『新質產業鍊』為下一代帶來的新機遇！」

中大衞星星座總設計師馬培峰教授亦喜言：「青年科創號是國際首顆AI大模型科學衞星，搭載了高分辨光學遙感相機和高性能算力載荷，實現高分辨率對地遙感觀測、數據在軌智能處理以及星上大模型在軌部署等核心功能。」

創校六十多年來，中大致力推動香港與內地及國際的教育、科技、人才的交流，將創新研究項目成果的轉化，為社會創新與繁榮作出貢獻。例如中大與中大（深圳）聯合推出航天科學與地球信息學及X雙主修課程，為學生提供前沿的專業知識與實踐機會，深化理論知識，提升實際操作能力；中大太空所與Asia Pacific Space Cooperation Organization合辦Advanced aero-space training，則為全球航天業專才提供培訓，有利於學生與業界交流及未來就業。

（資料及相片由客戶提供）