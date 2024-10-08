淘寶香港站實現運費自由！10億商品限時滿額包郵　3大優惠慳到盡

終於等到清空購物車最佳時機，今個秋冬消費旺季實現運費自由！無論你是追求潮流新品的時尚達人，還是精打細算的慳錢高手，淘寶香港站推出3大優惠，由10月開始一連3個月，淘寶香港站內有超過10億商品享受限時滿額包郵服務，助你解鎖最強購物慾！現有客戶抑或是新客戶，想輕鬆入手心儀好物，盡享購物福利，就要留意以下攻略跟手把手免運教學。



超過10億商品滿額包郵 全品類輕小件輕鬆帶回家

還在為計算運費而煩惱嗎？淘寶香港站直接幫你免運費！超過10億件商品參與限時滿額包郵活動，用戶只需選購帶有「HK ¥99 包郵」標籤的商品，買滿99元人民幣即可直送產品到香港自提點或自提櫃，無需「計住計住」跨境運費，買得更盡興！活動覆蓋全品類輕小件商品，從服飾配件、3C數碼產品到家居收納、運動玩樂、美妝護膚等應有盡有，向湊單煩惱say no！

精明攻略： 瀏覽淘寶香港站時，認準「HK ¥99 包郵」標籤，直接篩選出符合包郵條件的商品。將心儀的輕小件商品加入購物車，輕鬆湊單滿99元人民幣，即可享受免運費的超值優惠，買得越多，省得越多！

新用戶專享300元人民幣紅包 首單即享折上折

新用戶是時候入坑了！由今天至12月31日，新用戶註冊可獲得總值高達300元人民幣的紅包大禮。新用戶首次登錄就能獲得紅包大禮，首單開始即享受紅包優惠。而且，於第二、三次下單後以及累積實付金額滿1,500元人民幣時，還能繼續解鎖更多優惠，讓你以最划算的價格體驗「大淘特淘」，同時享受運費自由的快樂！

精明攻略： 馬上下載淘寶App，註冊新帳號，領取你的專屬新人紅包！記得在首次下單時使用紅包，並在後續兩次購物中繼續解鎖更多優惠，讓你每一單都省到盡！

每週六中午12點 準時開搶首1,000個免找數名額！

想體驗免找數快感？記住由今天至12月31日每週六中午12點，淘寶香港站將送出首1,000個免找數機會！提前在淘寶App登記參與活動，並於活動時間內使用香港收貨地址下單，再返回「逢星期六搶免找數」玩法主頁面查看得獎情況。首1,000名成功支付訂單的用戶，即有機會獲得最高300元人民幣的免找數紅包，讓你有機會真正實現零成本購物！

精明攻略： 提前在淘寶App登記參與「逢星期六 12PM 搶免找數機會」活動，並設定好鬧鐘提醒。每週六中午12點準時打開App，將預先加入購物車的心儀商品火速下單，拼手速搶免找數名額！

此外，淘寶香港站還提供覆蓋全港的800個自提點和自提櫃，以及便捷的退貨服務，讓你在這個消費旺季買得更盡興！

值得一提的是，在本地退貨服務的基礎上，淘寶香港站將於10月內推出跨境退貨服務，適用於所有帶有「支持香港退貨」標籤的商品，支持用戶在菜鳥在港自提點退貨，無需擔心跨境退貨到內地商家倉庫的物流安排，待商家確認收貨後即可收到退款。換言之，平台的退貨服務將覆蓋更多商品，進一步提升購物保障，讓消費者更安心下單。

另一方面，淘寶香港站的官方物流自提點也會延長服務時間，約有400家自提點提供周日營業、夜間營業（延長至晚上9點）服務，更好配合本地消費者尤其是「打工仔」忙碌的生活步伐。

7步簡易包郵免運教學

1. 淘寶香港站原有用戶的新界面，將會顯示「狂送10億，限時滿¥99包郵」和「限時¥99滿額包郵」橫幅 。

2. 淘寶香港站全新用戶的新界面，向新用戶展示新人300元人民幣大禮包優惠，新下載淘寶app並開啟淘寶帳號的用戶記得拿優惠喇 ！

2. 淘寶香港站全新用戶的新界面，向新用戶展示新人300元人民幣大禮包優惠，新下載淘寶app並開啟淘寶帳號的用戶記得拿優惠喇 ！

3. 淘寶香港站搜索頁，留意帶有香港滿額包郵活動標籤「HK ¥99包郵」的商品。

4. 打開淘寶香港站，點擊搜索區右邊的小相機按鈕，可以打開「拍立淘」，拍下心儀的商品，開始搜索同款或類似的款式 ！

5. 淘寶香港站的商品詳情頁面也會清楚顯示商品是否屬於限時滿額包郵商品，以及是否支持香港本地退貨。

6. 淘寶香港站購物車也會顯示限時滿額包郵的標籤，方便消費者湊單購買；用戶請同時留意官方立減等其他優惠可以與限時滿額包郵服務同時享用！

7. 淘寶香港站確認訂單頁面，下單時只要輸入香港地址並選擇「官方直運」及「自提」，頁面會推薦離用戶最近的自提點／櫃，並顯示免運費到港！

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（資料及相片由客戶提供）