引領科技｜秋季電子產品展與國際電子組件及生產技術展載譽而歸

從便捷出行到樂齡生活，從沉浸式遊戲到虛擬實境體驗，科技正在重新定義我們的日常生活。香港秋季電子產品展（秋電展）及國際電子組件及生產技術展及（eAsia）將於 2024 年 10 月 13 至 16 日在香港會議展覽中心盛大舉行，展覽將聚焦智慧出行、銀髮經濟和數碼娛樂三大熱門科技領域，匯聚來自19個國家和地區的約3,200家展商，為全球買家呈現一場科技盛宴。此次展覽不僅展示最新科技成果，更提供了一個促進業界交流、推動產業發展的絕佳平台，誠邀各行業人士及買家蒞臨參與，共同探索未來科技的無限可能。



香港貿發局助理總裁古靜敏（中）、香港貿發局電子及家電業諮詢委員會主席莊子雄（左）和香港電子科技商會副主席羅奕萱（右），在記者會上介紹了香港秋季電子產品展、國際電子組件及生產技術展的精彩內容。

秋電展匯聚3,200家展商 科技盛宴配合社會需要引領未來科技潮流

秋電展踏入第44屆，今年以「世界級電子業盛會 激發無限商機」為主題，將涵蓋從家用、商用智能產品及電器到視聽設備及最新科技解決方案等多元領域。展會設置逾 20 個特色展區，其中「品牌薈萃廊」雲集 500 多個國際知名品牌，包括日本電子巨頭 TOSHIBA、與 GUESS 和 LACOSTE 等時尚品牌合作推出潮流手機配件的法國 CG Mobile、美國智能健身及生活品牌 RENPHO、中國內地汽車智能化產品研發商路暢科技，以及香港本土電子消費品牌 Momax 等。此外，「科技館」將展示尖端科技產品和轉型方案，而「初創專區」則匯聚了香港科技園和數碼港培育的初創企業，以及其他潛力無限的初創公司，展示其針對不同行業痛點的智能解決方案和產品。

每屆秋電展都吸引無數業界人士參與，共同探索電子科技的最新趨勢的同時，展覽亦成為尋求商機與合作的絕佳平台。

秋電展展商Tobot Solution Limited在記者會上帶來接待及送遞機械人，展現了機器人技術的日益成熟。

秋電展展商A-POP Technology應用邊緣人工智能（Edge AI）的科技方案，可應用於物業管理等多個行業，為客戶提供更智能化的解決方案。

緊貼全球科技趨勢 聚焦未來生活三大領域

大會緊貼全球科技發展趨勢及社會需要，今年秋電展重點聚焦三大領域：數碼娛樂、智慧出行及銀髮經濟，呈獻一系列創新產品和解決方案。尤其值得關注的是，因應近年遊戲產業與穿戴式科技的蓬勃發展，秋電展特別在「電腦及電子遊戲產品」展區增設「數碼娛樂體驗區」，讓入場人士親身試玩應用VR（虛擬實境）和AR（擴增實境）等技術的數碼娛樂產品，帶來沉浸式娛樂體驗。

智慧出行 創新科技驅動未來交通

在全球積極推動可持續發展的背景下，智慧出行已成為未來交通發展的重要方向。秋電展的智慧出行展區將重點展示與電動車、自動駕駛、車聯網等相關的創新技術和產品。例如，本地初創企業將展示其「油改電技術」，把傳統燃油車改造成環保節能的電動車，更有經典車款改造的電動車亮相展會，成為焦點之一。此外，香港應用科技研究院將展示提升自動駕駛安全的車聯網技術，為未來智慧交通提供更安全可靠的解決方案。「汽車及車載電子產品」展區將展示各種駕駛相關設備，以及大容量、高功率的便攜式儲能電源，滿足不同出行需求。

Deltrix Limited 的電動車充電器亮相秋電展，展現其在支持「一帶一路」綠色出行方面的貢獻。

銀髮經濟 科技提升樂享健康生活

隨著全球人口老齡化趨勢日益顯著，銀髮經濟正蓬勃發展。秋電展積極響應社會需求，在銀髮經濟領域引入一系列專為老年人設計的健身和健康科技產品，並附有清晰的樂齡產品標示方便買家識別。這些產品旨在提升老年人的生活品質，促進健康老齡化，也為銀髮經濟市場注入新活力。

參加秋電展的 Zunosaki Limited 帶來復康機械手，可以幫助中風病人訓練手部活動能力，加快復康進度。

數碼娛樂 沉浸式體驗開啟娛樂新篇章

遊戲產業和穿戴式科技的快速發展，使得數碼娛樂成為人們生活中不可或缺的一部分。秋電展的「電腦及電子遊戲產品」展區將展出電競級別的耳機、鍵盤、手掣等設備，滿足遊戲愛好者的需求。更值得一提的是，展會首次設立「數碼娛樂體驗區」，讓入場人士親身體驗VR（虛擬實境）和AR（擴增實境）等技術的數碼娛樂產品，感受沉浸式娛樂的魅力，開啟娛樂新篇章。

虛擬角色不僅可在遊戲中應用。秋電展展商 Soqqle Hong Kong Limited 帶來 AI 學習平台，讓學生透過當中的虛擬角色探索不同課題，提升學習興趣和成效。

電子產業鏈盛會 從元件到解決方案

從微小的元器件到複雜的製造工藝，電子科技的進步離不開每一個環節的創新。與秋電展同期舉行的國際電子組件及生產技術展（eAsia），由香港貿發局和慕尼黑國際博覽亞洲有限公司合辦，將展示電子元器件、鍵盤及開關、電源供應設備、印刷電路板及電子製造服務、顯示技術及測量儀器等，涵蓋電子產業鏈的各個環節，為不同行業提供全面的解決方案，是電子行業專業人士不容錯過的盛會。

豐富活動及專家論壇 促進交流與合作

兩展期間，大會將舉辦一系列論壇、講座等活動，包括於10月14日舉辦的「創新科技論壇」，邀請了創新科技及工業局數字政策專員黃志光主禮並致開幕辭的同時，多位分別來自奧雅納工程顧問、ASMPT半導體解決方案、電機電子工程師學會、香港應用科技研究院及理工大學的業界權威專家，將共同探討「數位孿生 連結虛實世界」等熱門話題。「電子設備可靠性保證論壇」和「香港電子論壇」將探討微電子、人工智能及開源生態系統的發展和趨勢。此外，展會還將舉辦初創投資項目對接會、香港科技創價大賽、企業啟導環節、初創企業介紹會等，為初創企業提供展示創新理念、爭取投資、與專家交流的平台。

線上線下融合 拓展商機無界限

香港貿易發展局由 10月13至16日於香港會議展覽中心舉行的香港秋季電子產品展（秋電展）和國際電子組件及生產技術展（eAsia），將繼續採用「EXHIBITION+」線上線下融合模式，展商及買家除了參與實體展，還可以利用「商對易」(Click2Match) 智能配對平台進行線上洽商及配對，而線上展覽則於10月6日至23日舉行。歡迎各行業人士及買家參與，現在就馬上登記，共同見證科技創新，把握未來商機！

一站式登記各個商貿展覽

香港秋季電子產品展： hkelectronicsfairae.hktdc.com/tc

國際電子組件及生產技術展： electronicasia.hktdc.com/tc

（資料及相片由客戶提供）