德勤大力支持家族辦公室政策　鞏固香港資產和財富管理中心優勢

香港作為國際金融中心，近年積極發揮「超級聯繫人」和「超級增值人」角色，擔當大灣區和國際市場金融流動的橋樑，而家族辦公室是財富管理的重要力量，正成為香港發展的新引擎。香港特區政府早前引入的「新資本投資者入境計劃」反應熱烈，短短約半年已收到逾570宗申請，預計帶來逾170億港元投資額。德勤與萬方家族辦公室近日發佈的《家族辦公室洞察系列亞太區研究報告》指出， 84%的受訪家族辦公室對未來充滿信心，並預計今年財富將持續增長。截至去年底已有超過2,700間單一家族辦公室以香港為據點，預計將有更多家族辦公室落戶香港，勢必為本地經濟注入強勁動力。



政策利好 營造優越投資環境

香港特別行政區財經事務及庫務局副局長陳浩濂指出，特區政府高度重視家族辦公室業務的發展，推出了一系列政策措施。在稅務方面，香港為具資格單一家族辦公室投資實體提供稅務豁免，鼓勵家族辦公室在港設立投資實體，享受稅務優惠。同時，推出「新資本投資者入境計劃」，吸引高淨值人士來港定居和投資，為家族辦公室引入人才和資金。此外，投資推廣署更成立了家族辦公室專責團隊，提供一站式服務，涵蓋入境、辦公地點選擇、公司註冊、法律諮詢等，協助家族辦公室落戶香港。去年為壯大家族辦公室人才庫而成立的香港財富傳承學院，不但提供專業人才培訓平台，也積極促進業界與新世代資產擁有人之間的交流協作和知識分享。

陳浩濂表示︰「政策成效有目共睹，投資推廣署家族辦公室專責團隊已接觸數以千計的環球家族辦公室，協助有興趣的家族辦公室在港設立或擴展業務。參與家族辦公室論壇、交流活動參的人數眾多，加上香港財富傳承學院活動提供機會予家族第二代、第三代的成員及家族辦公室決策人進行深度交流，快速建立網絡，本地市場不同持份者的反饋亦非常正面。」

獨特優勢 匯聚全球財富管理資源

香港是亞洲最大的跨境財富管理中心、亞洲最大的對沖基金中心、第二大私募基金中心及亞洲區安排國際債券發行最具規模的中心，更是全球第二多超高淨值人士的城市，得天獨厚的金融優勢為全球家族辦公室提供了理想的發展平台。此外，簡單稅制、清晰法規、高度政策透明度和可預測性，都有利於家族辦公室降低營運成本，制定長遠的發展規劃。陳浩濂指出︰「香港金融體系穩健，資金自由流動，加上實施41年的聯繫匯率制度，為資產保值提供堅實保障。這些承諾被寫入基本法，成為不可輕易更改的憲制性承諾，讓投資者安心。香港擁有成熟的資本市場、豐富的金融產品和完善的風險管理工具，為家族辦公室的資產增值提供無限機遇。」

對海外投資者而言，香港享有進入中國內地市場的獨特優勢。德勤民營企業與私人客戶服務香港主管合夥人劉明揚認為︰「過去幾年，香港與內地的互聯互通計劃不斷深化，涉及股票通、債券通及跨境理財通等方面，不僅能讓內地投資者參與香港財富市場，也為國際投資者提供了透過香港投資內地的渠道。」

德勤助力 把握家族辦公室發展機遇

德勤一直密切關注家族辦公室的發展進程，積極配合特區政府出台政策，助推家辦生態圈進一步增長。德勤為家族辦公室提供全方位的服務，包括協助客戶理解和把握香港政府推出的各項政策措施，例如新「資本投資者入境計劃」和單一家族辦公室投資實體稅務豁免政策。

劉明揚提到，針對客戶擔憂BVI公司架構的有效性問題，德勤會提供香港單一家族辦公室設立方案，確保投資實體免稅並達致稅務合規。「在個人稅務籌劃方面，我們會協助客戶規劃個人稅務居民身份，當個人稅務居民身份通過資本投資者入境計劃轉為香港後，其股息等投資收入將無需在香港課稅。我們亦會為高淨值人士提供包括家辦設立、營運、投資、治理、傳承和慈善事業在內的全方位諮詢服務，例如協助制定家族憲法、設立家族委員會等，以促進家族和諧、保護家族財富與實現傳承。」

新一份《施政報告》將於十月中旬發表，期望特區政府將推出更多吸引家族辦公室的政策措施，德勤建議政府向內地政府爭取在互聯互通的基礎上，透過「三步走」策略，探索建立新的「家辦通」資金渠道，讓內地高淨值人士透過在港設立的家辦，進行跨境投資。劉明揚表示︰「我們建議『三步走』的第一階段以大灣區為試點，允許內地高淨值人士將獲批額度的人民幣合法出境到香港，用以建立家族辦公室及投資低風險產品，包括人民幣計價產品，並以閉環方式管理。我們建議第一階段資金只可透過香港銀行帳戶直接進行投資. 第二階段則將試點從大灣區擴大到全國。第三階段則進一步增加內地投資者的香港家辦的跨境投資額度，並放寬至較高風險產品，同時允許在其他香港持牌金融機構（如證券公司） 開設帳戶進行投資。」

劉明揚續指，要吸引內地資本在香港建立家族辦公室，還需要在金融產品、人才政策、宣傳措施等層面「三管齊下」，以提供完善的發展配套。家族辦公室落戶不僅為金融服務業帶來直接收益，透過產業鏈的延伸和人才的聚集，還可產生積極的漣漪效應，惠及香港整體經濟。「家族辦公室將帶動對私人銀行、證券公司、基金經理等金融服務的需求。同時，家辦帶來的財富傳承需求，也為法律、會計、信託等專業服務行業帶來新機遇。此外，高淨值人士的落戶，將刺激房地產、零售、餐飲等各行各業的消費，提升香港的整體競爭力。我有信心香港家辦行業的未來發展將持續保持良好勢頭。」

(資料及相片由客戶提供)