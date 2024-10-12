立即參加「開放數據應用比賽2024」！全城創新 推動智慧城市發展

在數碼年代，創新科技與生活緊密相連，而開放數據（Open Data）為科研及城市創新提供原材料，有助推動數碼、經濟和智慧城市發展，想於創科浪潮下發揮創意、用數據分析改善社會生活質素的你，便不要錯過由香港科技創新促進組（HKtag）舉辦的「開放數據應用比賽2024」（Open Data Hackathon 2024）！



「開放數據應用比賽」已連續第四年獲得數字政策辦公室支持，今年更邀請了九龍城民政事務處、深水埗民政事務處、空間數據辦事處和起動九龍東辦事處作為比賽的社區夥伴。本年度比賽主題為「智慧生活」，內容環繞醫療保健、公共設施、電子支付與數碼身分認證等方向。

來自中學的參賽隊伍在決賽上向評委演示有關環保分類的方案。

共建智慧城市 迎接2025年全運會

隨著2025年全國運動會將由香港協辦，部分賽事更會於新落成的啟德體育園進行，參賽者亦可以在文化、藝術及旅遊等領域提出創新方案，向旅客推廣體驗香港智慧城市的優勢；針對新場館的潛在挑戰如人流疏散等問題，參賽者可利用「開放數據平台」和「空間數據共享平台」上提供的開放數據，構想創意方案解決問題，共同創建智慧城市。

比賽分為四個參賽組別，包括小學組（小四至小六）、中學組、大專組和公開組，去年有超過120個隊伍參與，充分展現對創科的熱誠和對社區的關懷，創科無分年齡！ 勝出隊伍將獲邀在香港國際創科展 2025（InnoEX）由數字政策辦公室舉辦的「智慧政府展館」中展出得獎作品。過往更有勝出方案獲政府考慮，例如三隧分流方案，透過數據驗證三隧分流的可行性，啟發運輸處改善交通管理系統，反映比賽不僅是一個展示創意的平台，更能夠為社會帶來積極的改變和創新。

「開放數據應用比賽2023」小學組得奬隊伍—空中服務員在香港國際創科展2024（InnoEX）「智慧政府展館」中展示得奬方案。

賽前培訓提升參賽實力

比賽包括一系列的講座、培訓課程和研討會議，涵蓋5G、物聯網、人工智能和雲技術等，全方位裝備參賽者，為完善方案做好充分準備。

「開放數據應用比賽2023」訓練環節中，講者向參賽者分享如何以數據素養提升競爭力。

日前，大會於紅磡社區會堂舉辦簡介會，由HKtag創辦人兼會長張詩翱先生致開幕辭，講解比賽主題——智慧生活，。一眾嘉賓講者，包括數字政策辦公室總系統經理（數據應用）蕭橋輝先生、九龍城民政事務專員蔡敏君女士，JP、發展局起動九龍東辦事處起動九龍東副專員黃國揚先生亦分別就政府推動開放數據的工作、現存社區需要等主題作分享。各講者亦於簡介會上分享不同民生議題，涵蓋衣食住行各方面，激發參賽者以創新思維解決社區關注的民生問題，研發能夠應用於實際生活場景的方案，讓社會大眾皆能實在地體驗創新科技帶來的好處。

「開放數據應用比賽2024」簡介會場內超過一百位人士參與，攜手推動智慧城市建設。

數據驅動的未來 共創安全與智慧社區

簡介會上，活動夥伴代表透過分享自身的創新意念，啟發參與者從小處著眼，透過收集收據以改善服務，惠及大眾。ABT Networks 數位轉型副總裁莊起運先生表示：「提升網絡安全需要社會共同努力，以締造有價值的生態系統。我們期望透過分享ABT Networks應用數據的例子以及網絡安全方案，啟發參賽者將數據與擅長的領域結合。」

通力電梯（香港）有限公司董事總經理張年生工程師表示：「通力電梯一直注重創新，利用數據優化服務，是全球首間公司將不同數據如電梯用電量、鋼纜長度、電梯門開關速度等整合，進行雲端分析以提供後台監測。這樣的數據整理能在停電等極端情況下，保持優質服務，並使電梯異常表現的比率大幅減少至近三成。」他勉勵準參賽者：「人類的一小步，能成就全人類的一大步。期望大家藉此機會多加觀察身邊環境，以創新惠及社區。」

香港公匙基建論壇公共關係總監林漢威先生表示：「香港公匙基建論壇致力於數本港的數碼基建方案，如數碼簽署等，透過人工智能和數據的配合，保障市民帳戶安全。」他亦提到現時推行的智慧城市方案，如「智能社區服務平台」和「智方便個人碼」等。「『個人碼』能幫助資源貧乏的社區，例如三無大廈等，保障住戶及大廈的安全。透過參賽者的創意思考和社區的共同努力，相信「個人碼」在社區的廣泛應用指日可待。」

簡介會為參與者帶來從知識理論到實際應用的資訊，了解數據應用在日常生活與智慧社區設施中的實際應用。

（由左至右）ABT Networks數位轉型副總裁莊起運先生、通力電梯（香港）有限公司董事總經理張年生工程師，以及香港公匙基建論壇公共關係總監林漢威先生，分別向台下觀眾分享如何善用信息科技優化計劃書、運用開放數據應對社區需求，及智方便系統的應用潛能，激發準參賽者的靈感。

即日起接受報名 立即登入網站了解詳情

比賽由即日起，至11月15日接受報名，若你有意利用開放數據、發掘創新方案，並推動智慧城市發展，立即透過比賽網頁報名和了解詳情：https://events.hk-tag.org/smartliving_tc2024/

（資料及相片由客戶提供）