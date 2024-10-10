重陽節｜消防處與民安隊組成8支巡邏小隊　到各掃墓熱點巡邏

明日（11日）重陽節市民登高拜山，消防處今日（10日）舉行重陽節山火應變部署跨部門記者會，消防會設立指揮室，調醒人手在掃墓熱點候命，利用無人機空中巡邏，廣播預防山火信息。



（資料圖片/林靄怡攝）

消防處表示，會以數據為本分析多年山火資料，針對重陽節制定一系列防火宣傳及行動部署，聯同各區民政事務處、地區防火委員會、消防安全大使名譽會長會及鄉村代表，於掃墓熱點及鄉郊地區派發防火宣傳單張，以及展示宣傳橫額。

消防處於10 月11 日及12 日設立高級指揮室及前線指揮中心，調配額外人手和資源到策略性位置，包括元朗、八鄉、香園圍、上水、天水圍及流浮山一帶地區候命，聯同民眾安全服務隊組成八支專門巡邏小隊，每小隊20 人，由一名消防隊長帶領，輪流到各掃墓熱點一帶巡邏，及利用無人機進行空中巡邏，以及廣播預防山火的信息。

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民安隊會派出約30 隊共約200 名少年團員到各掃墓熱點及郊野公園，向市民宣傳預防山火的信息，於10 月11 日及12 日設立指揮中心，並額外調派22 隊山火隊（共220人）執行撲滅山火及巡邏任務，當中包括與消防處組成的專門巡邏小隊。

政府飛行服務隊如遇山火，會投擲水彈協助撲滅山火，為消防處及其他相關部門提供空中偵察服務，以及提供人員和物資運送；漁農自然護理署在重陽節期間24 小時當值候命，當郊野公園發生山火時即時出動撲救。