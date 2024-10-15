再就業招聘會｜10.17及18灣仔修頓舉行　逾2500職位月薪最高2.4萬

勞工處將於本周四和周五（17及18日）舉行「再就業津貼試行計劃」招聘會，提供逾2500職位空缺，月薪最高2.4萬元。當日有近60間機構參加，職位包括工程師、分行副經理、禮賓員等。



勞工將舉行「再就業津貼試行計劃」招聘會。（資料圖片）

「再就業津貼試行計劃」招聘會周四及周五於灣仔修頓場館舉行，為求職者，尤其是中高齡人士提供超過2500個職位空缺，月薪介乎1.1萬至2.4萬元，當中約六成職位毋需相關工作經驗，約九成七職位學歷要求為中七或以下，求職者可即時申請職位。

招聘會有近60間機構參加，共提供超過2500個全職或兼職職位空缺，行業包括零售、飲食、酒店、製造及運輸業，職位則包括工程師、分行副經理、禮賓員、護士、行政主任、法律助理、工程督導、會計文員、助理數碼市務主任、飛機餐擺餐員、廚師、書店助理、診所助理、中醫配藥員、包裝員等，當中有約八成一職位為全職空缺。

招聘會每日分別有多於20至30間機構駐場，進行即場招聘，求職者可以在招聘會遞交職位申請，有機會即時接受面試。

此外，勞工處將會於周四（17日）的招聘會中舉行經驗分享環節，邀請藝人郭晉安及其他計劃參加者進行分享。當日亦有會多場由不同機構和僱主主講的講座。

招聘會將於上午11時至下午5時30分在灣仔莊士敦道111號修頓場館一樓舉行，費用全免，每日截止入場時間為下午5時。