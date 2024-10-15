林志偉稱警隊人手短缺　促檢視招聘競爭力　是否比其他公務員吸引

警隊近年出現人手挑戰，警察員佐級協會主席林志偉今日（15日）表示，招募和挽留人手困難對警隊傳承造成不良影響，促請政府主動審視警隊是否有足夠競爭力吸納人手。他又指自己即將退休，希望可以在離任前做好承先啟後。



警察員佐級協會舉行成立47周年酒會，警察員佐級協會主席林志偉及警務處長蕭澤頤出席。（孔繁栩攝）

警察員佐級協會舉行成立47周年酒會，林志偉致辭時表示，警隊正面對招募和挽留人手困難，對經驗傳承會產生不良影響，他舉例指，以往巡邏小隊人手相對充足，指揮官可安排較資深警員帶領新警員，惟現時已未能安排，加上資深警員流失，加劇問題更嚴重。

林志偉指出，政府應主動審視警隊的服務條件，是否有足夠吸引力吸納和挽留人手，警隊在招聘方面的競爭力，是否相對其他公務員有吸引力，若未解決人手不足，可能會影響服務效率。

蕭澤頤：警隊必須居安思危

警務處處長蕭澤頤表示，警隊多年來堅定不移守護香港，隨着維護國家安全法制完善和實施，香港社會已經「由亂到治」邁向「由治及興」，成效有目共睹，但必須居安思危時刻保持憂患意識，繼續肩負維護國家安全、維持社會治安、保障市民生命財產和安全的責任。

他又指重視警隊內部溝通，已指示人事部探討更有效的溝通平台，進一步加強警隊內部溝通，做到「上情下達、下情上通」。