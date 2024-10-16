施政報告｜體育科26/27學年起納入升中呈分試　平時分最多佔兩成

行政長官李家超今日（16日）早上11時到立法會宣讀任內第三份《施政報告》，當中提及修改小學升中呈分試各科成績比例，包括於2026/27學年起，將體育科納入呈分試，同時因應常識科分拆為科學科和人文科而更改各科成績計算比例。



現時升中呈分試各科計分比例為中、英、數三科佔9分、常識科佔6分、視藝佔3分、音樂佔2分即「999632」。2026/27學年起，中、英、數三科下調至佔8分，科學科及人文科各佔4分，視藝、音樂和新增的體育各佔2分，即「88844222」。

施政報告2024｜學校自訂體育科評分標準

教育局表示，能反映學生在不同學習領域表現，有助促進均衡發展，學校可以根據體適能、態度、體育技能和知識四個範疇及準則，自行制定體育科成績佔比。學校必須要訂定清晰的學習目標、評核範圍、重點及形式、評分標準等，讓學生和家長明白有關評估準則和安排。

施政報告2024｜獲豁免學生體育科成績不作計算

有關體育科豁免安排方面，學生若因健康理由或特殊需要，未能進行考核，學生須盡早向學校呈交由註冊醫生簽發的證明書，以及註明豁免上體育課的時段和適宜參與體能活動建議或強度。政府消息人士指出，如學生獲得豁免，體育科成績將不作計算，即呈分試的比重總和減去體育科的2分，則會由38分改為36分。

至於學生若因身體不適等原因而未能考核，要向學校呈交由註冊醫生簽發的醫生紙，學生可選擇在日後進行補考，或直接使用另外兩次呈分試的分數作計算。至於學校若要因應個別情況，採用不同標準為不適合做運動的學生進行評核，但要先向教育局徵詢意見。

施政報告2024｜中英數比重由9下調至8

政府消息人士表示，體育科與科學科及人文科一樣，亦可將「平時分」計入成績，惟以上3科「平時分」同樣最多佔該科總分2成。此外，中文、英文、數學的呈分試比重，亦由9下調至8，教育局稱相信適當調整科目比重，能照顧學生的多樣性，和更全面地反映學生的現，以及促進學生的全人發展。