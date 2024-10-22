抽油煙機實測｜推介3款高效抽油煙機　為家人健康把關

不少「住家廚神」精通「蒸、炒、燜、炸、煎」等烹調方式，務求家人食得健康又滋味，近年流行開放式廚房，不過，無論明火或無火煮食都會產生油煙，並飄散至客廳角落，對健康產生負面影響，故家中一定要具備一部高效抽油煙機，抽走有害物質同油煙，日日都可以煮得健康。以下從抽油煙、氣味、蒸氣與集油能力四大要點，教大家揀選一部「好抽」的抽油煙機！



世界衞生組織已將高溫油炸產生的油煙，列為可致癌物質，到底現時家家戶戶都具備的抽油煙機，是否真的有效抽走有害油煙？早前有大型測試機構參考IEC國際標準，測試了市面上14款拉趟式及煙囪式抽油煙機，結果發現9款樣本抽油煙能力較強，當中各樣本於測試項目中的表現差異近7成、風扇轉速最多相差逾6成。以下為大家介紹關鍵測試項目與高分抽油煙機，並提供挑選時應留意的小貼士！

解構各項關鍵測試項目

大家於挑選抽油煙機時，最關注的應該是抽油煙、氣味及蒸氣的效能。抽油煙方面，測試參考國際標準IEC 61591分兩次進行，樣本以最高風速檔開動，同時將食油及清水連續30分鐘持續滴在一個正加熱的平底鑊上，完成後待10分鐘始關掉樣本，並量度樣本所收集到的油量，以及經樣本排氣口排放出機外的油量。

在抽氣味方面，測試人員將丁酮（MEK）與清水混和持續地滴進一個放在爐頭上加熱中的平底鑊上，維持30分鐘。完成後分別量度沒有開動抽油煙機下和開動抽油煙機30分鐘後，房間內空氣中MEK的濃度，並比較兩個數值的差異。

而抽蒸氣方面，測試人員同樣以最高風速檔開動樣本，並以平底鑊煮滾清水，令房間內濕度達至90%，量度空間內相對濕度的變化並檢視是否有「倒汗水」從抽油煙機滴下。

香港人講求效率，效能以外，清理抽油煙機的方便程度亦非常重要。測試人員計算出14款樣本中，油杯及油煙過濾網等毋須工具便可拆下的組件，所收集到的油量，佔總抽走油煙的比率。

「好抽」不一定噪音大，原來油煙機的排氣量或風扇轉速與寧靜程度未必成正比，抽油煙機操作寧靜，絕對是一大加分位。測試人員於樣本設定在最高風速檔時，量度其聲功率級，以分貝為單位，數值愈低表示樣本發出的聲音能量愈低。

推薦3款高效抽油煙機 實測性價比高

獲得總評分4星半的Mia Cucina MY60屬測試中獲最高總評分的兩款抽油煙機之一，於各方面均表現出色。Mia Cucina MY60提供3段及強力風速設計，最高排風量達每分鐘12.7立方米，表現優越。高風量時僅達64分貝，14款測試型號中，寧靜程度排名第二，屬於較寧靜的型號。另外，機身設有2個隔油網，方便快速清除油煙，輕觸式控制面板，操作簡便。值得一提的是，意大利製造的Mia Cucina MY60售價僅為同分抽油煙機的一半，屬高性價比之選。

了解Mia Cucina MY60

意大利製造的Mia Cucina MY60於測試中獲得總評分4星半，售價僅為同分抽油煙機的一半，屬高性價比之選。（零售價$4,980）

另一款於測試中表現出色，獲總評分4星的TGC EXCEL⁺710同樣值得推薦。TGC EXCEL⁺710在抽油煙能力項目上表現優秀，抽氣能力強，排風量高達每分鐘16.7立方米，有效將測試房間內的MEK濃度降低98%。玻璃面板容易清理，易拆式金屬油煙過濾網同樣方便清洗，輕鬆保持抽油煙機於最佳運作狀態。

了解TGC EXCEL⁺710

獲總評分4星的煙囪式抽油煙機TGC EXCEL+710在抽油煙能力項目上表現優秀，同樣值得推薦。（零售價$5,140）

Mia Cucina MY60與TGC EXCEL⁺710同屬煤氣公司出品，品牌旗下的TGC抽油煙機ALI 700亦非常受煮食人士歡迎。超強風速設計，排風量高達每分鐘19.5立方米，再配備自動打開整流板，能更有效地吸走油煙。ALI 700另配備延遲關機功能，使抽油煙機關機後5分鐘仍繼續運作，有效徹底清除殘餘油煙。

了解TGC ALI 700

TGC抽油煙機ALI 700配備延遲關機功能，使抽油煙機關機後5分鐘仍繼續運作，有效徹底清除殘餘油煙。（零售價$4,540）

抽油煙機安裝小貼士

由於每款產品設計不同，排氣量或風扇轉速較高不一定有較佳的抽油煙能力。市面上一些抽油煙機的排氣量是採用歐洲EN標準量度，亦有供應商採用其他量度標準。由於量度標準不同，量得數值亦不宜與聲稱數值作直接比較。提提大家，安裝抽油煙機時，若連接抽油煙機的排氣喉較短、彎位較少及排氣口位置不當風，將有助抽吸能力發揮得更好。所以大家選擇安裝位置時不妨一併考慮廚房設計及廚櫃空間等，盡量減少排氣喉長度及彎位。選購時更要考慮有信心保證的品牌，是否提供良好售後保養服務。

選擇抽油煙機安裝位置時不妨一併考慮廚房設計及廚櫃空間等，盡量減少排氣喉長度及彎位。

（資料與相片由客戶提供）