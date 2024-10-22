解鎖「綠綠賞」隱藏功能!限時3000G$換2程港鐵車程01讀者獨享禮遇

發現身邊朋友都儲了唔少「綠綠賞」積分，想換禮品又發現無用武之地﹖01教你實用攻略，立即解鎖3,000「綠綠賞」積分換2程免費港鐵車程 + 教學！由即日至11月30日，「綠綠賞」與Carbon Wallet聯乘推出限時優惠，以3,000「綠綠賞」積分兌換3,000 Carbon Wallet積分 (CW分)電子禮劵，額外多送3,000 CW分，合共6,000 CW分入你袋。使用CW分電子禮劵換免費港鐵車程話咁易！



簡單3步！3,000「綠綠賞」積分換兩程免費港鐵車程

日日返工返學，交通費真是「冇得慳」，CW賞你超實用方案，限時特價兌換電子禮劵兼送你額外CW分！

步驟一︰

打開「綠綠賞」應用程式，在應用程式內兌換限時3,000 CW分電子禮券

步驟二︰

Carbon Wallet賞你額外3,000 CW分 (即3,000 CW分+ 3,000 CW分= 6,000 CW分)

步驟三︰

憑6,000 CW分換領2程免費港鐵車程

「綠綠賞」積分兌換CW分教學，立即click入連結

此外，兌換4,500 CW分電子禮券，同樣可以額外獲得3,000 CW分。而每種面額的電子禮券在「綠綠賞」應用程式中可兌換一次，而每個Carbon Wallet帳戶最多能額外獲得合共6,000 CW分。只要你兌換了這兩種面額的電子禮券，合共就能獲得13,500 CW分 (3,000 + 3,000 + 4,500 + 3000 = 13,500)，最多換領4程免費港鐵車程及其他環保獎賞！

* 額外獎賞的CW分將於每個活動階段完結後5個工作天內存入合資格帳戶，詳情請到Carbon Wallet App了解更多

^ 兌換500 CW分電子禮券及1,500 CW分電子禮券不能獲贈額外CW分

# 已兌換的2款【限時】電子禮券必須於2024年12月31日前使用並成功轉換積分

優惠受條款及細則約束，請到Carbon Wallet App參考詳細條款及細則。

CW分撐你綠色生活 輕鬆兌換環保獎賞

除了免費港鐵車程，大家亦可憑CW分兌換不同環保獎賞，從個人護理用品、護膚美髮品，到手搖飲品、素食及零食等，應有盡有，Carbon Wallet支援你的環保生活，同你齊撐綠色消費圈！

成功兌換4程免費港鐵車程的朋友，餘下的1,500 CW分，可以兌換素食餐飲、個人護理產品等綠色獎賞，「分」盡其用。

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同場加映 Carbon Wallet App賺分小貼士

Carbon Wallet鼓勵大家投入綠色生活，隨時隨地用Carbon Wallet App賺CW分兌換獎賞！賺分方法簡單又輕鬆，記錄行路、坐港鐵的習慣，進行回收時拍照記錄或掃瞄條碼功能，每件回收物都可賺CW分。透過掃瞄條碼提交回收記錄更可獲得回收獎賞夥伴現金優惠券，回收獎賞夥伴包括李施德林，Aveeno, NIVEA 及Eucerin，多賺多賞！

(資料及相片由Carbon Wallet提供)