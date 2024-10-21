滙豐招聘日|招募多元人才　開展職業生涯理想新篇章

面對金融行業不斷變革及創新，滙豐作為全球領先的銀行之一，正積極招攬不同背景的優秀人才應對挑戰，為未來持續發展做好準備。無論你是希望投身金融業的職場新人、計劃轉型或尋求突破的在職人士，不論背景，滙豐都誠邀你於2024年10月26日（星期六）參加「滙見未來．香港滙豐前線人才招聘日」。立即登記，一起，成就無限可能。



追求卓越的品牌願景 職涯晉升的發展機會

滙豐致力為客戶提供全面而專業的金融服務。作為一間國際金融機構，滙豐業務遍佈全球60個國家及地區，無論是為個人客戶提供財富管理，還是支持跨國公司的國際業務，卓越的一站式服務都能夠為龐大的客戶群成就不同的財富目標。

優秀的員工是企業成功的關鍵，所以滙豐一直注重員工的成長與發展，公司有明確晉升階梯，亦有持續的在職培訓，鼓勵及支援員工考取工作所需的業資格，讓員工能夠輕鬆掌握日常工作，並更好地籌劃自己的職涯發展。曾有員工在短短30個月內晉升5個級別，實現職業生涯上的突破。

多元文化的工作環境 具競爭力的員工福利

滙豐的前線團隊由不同的背景和文化的員工組成，讓我們更有效地理解不同客戶的需求。多元的工作團隊，有助能促進交流創新，為客戶提最適切及貼心的服務和體驗。加入滙豐，你將可與本地或其他市場的同事合作，擴濶工作經驗及視野。

此外，滙豐為員工提供全面且具競爭力的福利，包括超過10種有薪假期，20週產假及40天侍產假政策、涵蓋家庭成員的全球醫療保險以及子女托兒服務、員工優惠按揭計劃等，讓你能夠在工作與生活之間找到更好的平衡。

招募前線人才 實現職業抱負

「滙見未來．香港滙豐前線人才招聘日」歡迎不同年齡、學歷及經驗的人士加入滙豐的前線團隊。無論你是從事金融行業的人士，還是其他行業的客戶服務專員，都有機會在此找到合適的崗位，發揮你的潛力，實現職業抱負。在招聘日當天，合資格的申請人將有機會在現場接受面試，並獲得有條件錄取。前線職位包括︰卓越理財客戶服務主任、卓越理財個人理財主任、數碼大使及卓越理財客戶經理等，立即登記，在滙豐實現自己的職業目標！

【滙見未來．香港滙豐前線人才招聘日】

日期：2024年10月26日(星期六)

時間：上午9時至下午6時

地點：柏寧分行︰香港銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店1樓1.09 - 1.10號舖

旺角分行︰九龍旺角彌敦道673號旺角滙豐大廈高層地下

立即登記︰ https://grp.hsbc/HSBC_CareerDay24_HK01

(資料及相片由客戶提供)