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滙豐招聘日|招募多元人才　開展職業生涯理想新篇章

撰文：王玥晨
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面對金融行業不斷變革及創新，滙豐作為全球領先的銀行之一，正積極招攬不同背景的優秀人才應對挑戰，為未來持續發展做好準備。無論你是希望投身金融業的職場新人、計劃轉型或尋求突破的在職人士，不論背景，滙豐都誠邀你於2024年10月26日（星期六）參加「滙見未來．香港滙豐前線人才招聘日」。立即登記，一起，成就無限可能。

追求卓越的品牌願景　職涯晉升的發展機會

滙豐致力為客戶提供全面而專業的金融服務。作為一間國際金融機構，滙豐業務遍佈全球60個國家及地區，無論是為個人客戶提供財富管理，還是支持跨國公司的國際業務，卓越的一站式服務都能夠為龐大的客戶群成就不同的財富目標。

優秀的員工是企業成功的關鍵，所以滙豐一直注重員工的成長與發展，公司有明確晉升階梯，亦有持續的在職培訓，鼓勵及支援員工考取工作所需的業資格，讓員工能夠輕鬆掌握日常工作，並更好地籌劃自己的職涯發展。曾有員工在短短30個月內晉升5個級別，實現職業生涯上的突破。

多元文化的工作環境　具競爭力的員工福利

滙豐的前線團隊由不同的背景和文化的員工組成，讓我們更有效地理解不同客戶的需求。多元的工作團隊，有助能促進交流創新，為客戶提最適切及貼心的服務和體驗。加入滙豐，你將可與本地或其他市場的同事合作，擴濶工作經驗及視野。

此外，滙豐為員工提供全面且具競爭力的福利，包括超過10種有薪假期，20週產假及40天侍產假政策、涵蓋家庭成員的全球醫療保險以及子女托兒服務、員工優惠按揭計劃等，讓你能夠在工作與生活之間找到更好的平衡。

招募前線人才　實現職業抱負

「滙見未來．香港滙豐前線人才招聘日」歡迎不同年齡、學歷及經驗的人士加入滙豐的前線團隊。無論你是從事金融行業的人士，還是其他行業的客戶服務專員，都有機會在此找到合適的崗位，發揮你的潛力，實現職業抱負。在招聘日當天，合資格的申請人將有機會在現場接受面試，並獲得有條件錄取。前線職位包括︰卓越理財客戶服務主任卓越理財個人理財主任數碼大使卓越理財客戶經理等，立即登記，在滙豐實現自己的職業目標！

【滙見未來．香港滙豐前線人才招聘日】
日期：2024年10月26日(星期六)
時間：上午9時至下午6時
地點：柏寧分行︰香港銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店1樓1.09 - 1.10號舖
旺角分行︰九龍旺角彌敦道673號旺角滙豐大廈高層地下
立即登記︰ https://grp.hsbc/HSBC_CareerDay24_HK01

(資料及相片由客戶提供)

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