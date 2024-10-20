走塑丨適應期10.21結束　環保署預告將巡查零售商　屢犯會罰款

管制即棄塑膠新法例於今年4月22日開始實施，為期六個月的適應期將於明日（21日）結束。環保署今日（20日）指，首先從巡查適應期內仍未合規的店鋪開始，如發現零售商仍未符合新法例要求，會即場發出書面警告，要求10個工作天內作出改善，若發現有關業務仍未合規，便會發出定額罰款通知書。



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環保署表示，如商戶尚有未用完存貨，可考慮與供應商商討作收回及外銷、或聯絡相關塑膠回收商作回收及再造處理。

估計餐飲業已減少超過3,000萬套即棄餐具

環保署指，新法例實施半年來，不但有效「走塑」，更開始在不少市民中帶動了「減廢」潮流。環保署指，餐飲業界普遍反映，很多外賣的食客已逐漸習慣自備可重用餐具，連鎖食肆表示約八成顧客已選擇不需要外賣餐具，約有三成食肆甚至不再提供任何外賣餐具，估計自「走塑」新法例實施以來，餐飲業已減少使用超過3,000萬套即棄餐具。

環保署亦表示，由新法例實施至今，環保署「綠色餐具平台」上的供應商數目已由60多間增加至150多間，而非塑膠替代產品的數量也由1,000多款增加至1,700多款，價錢也較法例實施前有所下降。

零售及服務業方面，環保署引述物業管理公司指，大部分市民已習慣使用雨傘除水器以取代塑膠雨傘袋，亦有不少市民自備重用雨傘袋。節慶時使用膠柄氣球棒、螢光棒、派對帽等即棄塑膠產品的市民已顯著減少，商戶亦積極配合轉而售賣其他產品代替。

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酒店業即棄塑膠用品使用量減少超過80%

環保署亦引述酒店業指，旅客對新措施的適應情況良好，普遍接受及支持，同時即棄塑膠用品的使用量也大幅減少了超過八成。以其中一間中型酒店為例，在短短半年內已節省20,000個膠水樽及30,000個即棄塑膠酒店洗漱用品如洗髮／浴露套裝。

環保署指，在適應期完結後，會首先從巡查適應期內仍未合規的店鋪開始，如發現零售商仍未符合新法例要求，會即場發出書面警告，要求負責人在10個工作天內作出改善。其後，若發現有關業務仍未合規，便會向負責人發出定額罰款通知書。至於其他商戶如餐飲和酒店業等，環保署亦會就投訴採取行動，在收到投訴後，會作出巡查及調查，如發現違規，同樣會向負責人發出警告信，要求在10個工作天內作出改善。其後若發現仍未合規，亦會向負責人發出定額罰款通知書。