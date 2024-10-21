全港首個人寵障礙賽！全城帶「動」x Sunny & Zander 慈善挑戰跑

做運動有益身心，與狗狗一起運動更加倍開心！各位愛狗之人記住鎖定今年12月21日（星期六），由香港警務處推展的「動物守護‧ 社區大使」計劃及香港賽馬會慈善信託基金捐助警務處推展的賽馬會「集大使 成大事」計劃將會舉行的「全城帶『動』x Sunny & Zander 慈善挑戰跑」，屆時會於大埔白石角海濱公園舉行3公里的「人寵共樂障礙賽」，無論是否養狗人士都歡迎參與！有狗狗的參賽者更可以一起參加打破「最多人同時與狗狗親吻」世界紀錄的活動！同場更會舉行嘉年華，有多款攤位遊戲、美食攤位，同埋即影即有的打卡裝置，務求大家能與愛犬享受運動的樂趣，一同創造難忘回憶！



嘉年華活動多多學護動 同場挑戰「最多人同時與狗狗親吻」世界紀錄

挑戰跑當日，大埔白石角海濱公園更會舉行嘉年華及挑戰打破「最多人同時與狗狗親吻」世界紀錄的活動讓參賽者參與，其中已登記的人士只需於活動當日與狗狗於上午10時前到達活動會場，就可以一起參加世界紀錄挑戰環節。而嘉年華內就設有不同的攤位遊戲及美食攤檔，攤位遊戲都以愛護動物為主題，讓大家邊玩邊學動物知識，而且有不少更是需要人狗合作的遊戲，相信大人、小朋友與毛孩都可以一起玩得樂不可支！而且嘉年華還貼心設有「人生四格」自助自拍機，大家可以在自拍機拍照，為難忘的一天留下記念！如此吸引的活動，大家要記得預早bookmark參加！

「守護之星」警犬Sunny & Zander亦會親身出席活動與市民見面互動，更會為各位「人寵障礙賽」的選手們打氣！

障礙賽設4大關卡 ：挑戰默契與信任，增進人寵感情！

「全城帶『動』x Sunny & Zander 慈善挑戰跑」的重點項目是全港首次舉行的「人寵共樂障礙賽」，屆時3公里長的賽道，路上將設有4個不同的障礙關卡，讓2個不同組別的參賽者參加，分別是「個人組」及「孖住組」，其中「孖住組」3至15歲的兒童亦可參與。除了大人小朋友都可以參與外，有狗狗的參賽者也可以與毛孩一起挑戰，參賽者需要克服路上的關卡，這將考驗人寵之間的默契和信任及如何有效地溝通和協調，另外主人亦需要快速制定應對策略，引導毛孩通過障礙，相信完成比賽後，將會大大增進人寵間的感情及信任，可以留下難忘的回憶！

跑手包超豐富又可愛！報名更送GERMAGIC PET禮品

不同組別的選手都可以獲得超級精美的「跑手包」，「跑手包」內的運動毛巾、吸水地墊、跑手tee以及手帶等，通通以AWP計劃的「守護之星」警犬Sunny & Zander為圖案主角，實用之餘更可愛非常！而且是次活動獲得致力利用尖端技術推動寵物健康發展的領先醫療保健品牌GERMAGIC PET贊助，報名參賽的參加者可以獲贈實用禮品包！當中包括採用天然配方具有乾洗、清潔、皮膚保濕等效果的「GERMAGIC PET寵物長效抗菌潔淨手套」，心動不如行動，名額有限，立即到https://www.njuko.net/awp2024/select_competition報名參加！

全城帶「動」x Sunny & Zander 慈善挑戰跑

活動日期：2024年12月21日（星期六）

活動時間：上午8時 至 下午3時

地點：大埔白石角海濱公園

報名費：$200「個人組」或 $400「孖住組」 （ 已包括精美跑手包、 可旋轉靚靚完賽獎牌、GERMAGIC Pet贊助寵物用品、攤位遊戲券及美食券）

報名網址：https://www.njuko.net/awp2024/

（資料及相片由大會提供）