2024優質服務頒獎典禮隆重舉行　促保險業優質服務與專業操守發展

由香港人壽保險從業員協會(簡稱『保協』)主辦的「2024優質服務頒獎典禮」於今日假香港會議展覽中心會議室S221室隆重舉行, 並邀請了行政會議成員兼立法會議員陳健波議員及保險業聯會壽險總會主席林嘉言先生為主禮嘉賓及頒獎嘉賓。本屆共有近3,000位保險從業員獲得榮譽肯定，並有300名得獎者與嘉賓出席頒獎典禮。



保協會長曾繼鴻(中)，優質顧問/經理/領袖大獎主席謝倩昕(左一)，及保協副會長兼會員部主席潘立紅女士(右一)聯同主禮嘉賓行政會議兼立法會議員成員陳健波(右二) ，香港保險業聯會 壽險總會主席林嘉言先生(左二)主持「2024優質服務頒獎典禮」之開幕。

「優質顧問／經理／領袖大獎」的主題是「優質服務 專業態度」，最與別不同之處，在於保險理財顧問需要具備全方位的專業。不單止於業績上要達致一定水平，表現卓越，得獎者亦需遵守行業法規，所以所有得獎者不論於工作表現、操守同誠信上，絕對稱得上全方位地優秀。大會今年獲獎人數比去年亦有上升，足見大獎一直深得一眾保險公司及普羅大眾認可，已成為一個優質標誌，亦是市民選擇保險及理財顧問時一個參考指標。為了嘉許獎項中擁有最卓越表現的公司，今年亦增設兩個公司獎項，分別為「優質顧問公司大獎 ( 最高獲獎人數 )」及「優質顧問公司大獎 ( 最高獲獎比例 )」。

行政會議成員兼立法會議員陳健波議員表示：「保協一向致力於提升業界專業水平，亦透過推動『保單捐贈計劃』，體現人壽保險的核心價值。除此之外，優質顧問/經理/領袖大獎亦是一個優質認證獎項，於業界有一定地位。恭賀一眾得獎者，亦希望各位秉持優質服務、專業態度，繼續會市民帶來優質的服務。」

保協會長曾繼鴻先生表示:「香港保險市場的蓬勃發展和公眾對保險產品需求的持續增長。隨著保險業的發展，越來越多的從業員開始重視專業操守，並將客戶的利益放在首位。」

2024優質顧問/經理/領袖大獎主席謝倩昕女士表示:「不經不覺，由2009年成立優質顧問大獎開始，今年已經踏入第十五年。今年特別新增不同獎項，分別為『QAA / QMA / QLA 終身 ( 雙彩虹 ) 獎』及『QAA / QMA / QLA 終身 (彩虹 ) 獎』，以嘉許累計獲得獎項超過14年或10年，當中連續獲獎超過七年的顧問，表揚他們持續為客戶提供優質服務，散發獨特光輝。」

是次頒獎典禮雲集了保險界優質顧問，共同見證了行業內對「優質服務 專業態度」的最高肯定。保協將繼續致力推動保險業的專業發展，為客戶提供優質服務。

今天的「2024優質服務頒獎典禮」假香港會議展覽中心會議室S221室隆重舉行，現場大量的與會者及得獎者在場拍照及交流。

（資料及相片由客戶提供）