2024建造業議會國際建造數碼化論壇暨展覽　探索智慧建造潛能

數碼化轉型是全球大趨勢，各行各業皆積極探索數碼化的無限可能。香港建造業面對成本飆升、人手不足，以及可持續發展需求日益迫切的挑戰，業界應如何應對，並在數碼時代中保持領先地位？「2024建造業議會國際建造數碼化論壇暨展覽」（GCDFE）將於10月29日至30日在香港會議展覽中心舉行，本屆GCDFE邀請了逾30位知名講者和逾40個來自世界各地的參展商，論壇和展覽各設4大主題，與業界企業共同探索最新數碼化轉型解決方案，並展示最先進的技術，助企業應對挑戰，把握先機。



數碼轉型應對挑戰 構建可持續未來

香港建造業正面臨多重挑戰，從成本壓力到項目複雜性，再到可持續發展的迫切需求，促使業界積極尋求突破，芸芸方法中，數碼化轉型至為關鍵。建造業議會（議會）一直積極推動業界數碼轉型，並以此為建造業發展基石，議會主席何安誠教授工程師指出：「香港建造業正處於一個極為關鍵的時刻，面對著成本上升、工程項目複雜化，以及對可持續發展的迫切需求，我們必須尋求一個嶄新的解決方案，以應對這些挑戰。建造數碼化已不再是一個選擇，而是我們未來的出路。」

建造業議會主席何安誠教授工程師

於建造工程中應用如人工智能、數碼分身、機械人等技術，有效提高效率、保障從業員安全、降低成本、提升施工質素，同時推動可持續發展。GCDFE正是為推動建造業數碼化轉型而籌辦，旨在為業界提供一個交流和學習的平台，分享先進的數碼化技術和解決方案，共同探討行業痛點，加速建造業的數碼化轉型。建造業議會執行總監鄭定寕工程師指GCDFE適合業界各範疇人士，並必有所裨益：「無論是承建商、顧問、技術提供商，甚至是將會投身業界的未來建築人，只要對建造數碼化感興趣，歡迎參與今次盛會，交流先進數碼化技術，解決行業痛點，共同推動建造業的數碼化轉型，並為香港建造業帶來更多突破性的創新發展機遇。」

建造業議會執行總監鄭定寕工程師

4大主題論壇 引領業界前瞻未來

為期兩天的GCDFE，將帶來4大主題論壇，來自世界各地的行業領袖、專家學者和技術先鋒，將共同探索建造業數碼化轉型的最佳方案。內容涵蓋建造業數碼化的各個關鍵領域，引領業界前瞻未來。

4大主題論壇廣邀中外專家分享數碼化技術與經驗，業界人士萬勿錯過。

10月29日（星期二）（上午）建造領袖論壇

論壇將聚焦行業領袖的戰略思維，探討如何在企業層面推動數碼化轉型，引領企業在數碼時代保持競爭力。主題涵蓋生成式AI對企業高管的影響、新加坡綠色和數碼化建築經驗、建築環境的系統思維、香港建造業的數碼化未來、美國在人工智能、自動化、機械人技術和可持續性方面的案例、以及關於AI如何影響大型項目交付的爐邊談話。

10月29日（星期二）（下午）智慧項目交付論壇

探討如何利用數碼化技術優化項目交付流程，實現精益建造。主題包括數碼策略、數據和解決方案提升項目績效、AI在建造業的應用、數碼分身在建築環境脫碳中的作用、香港污水處理設施升級的數碼化歷程、數碼港擴建項目的科技驅動型項目交付、一帶一路數碼應用經驗分享，以及智慧建造如何推動可持續的智慧未來。

10月30日（星期三）（上午）未來建造論壇

展望未來建造技術的發展趨勢，探討人工智能、建築信息模擬（BIM）等技術在建造業的應用。主題包括AutoCDE超級應用程式、數據驅動一體化設計解決方案、國產BIM軟件馬良、智能建造中的國產BIM，以及BIM技術在地鐵等基建工程的應用實踐。

10月30日（星期三）（下午）智慧建築資產論壇

深入探討智慧建築資產管理的最佳實踐，分享如何利用數碼化技術提升建築物的運營效率和用戶體驗。主題包括創新技術在資產管理中的應用、BIM結合AI、杭州亞運會背後的AI和數碼創新、香港國際機場的數碼分身資產管理、數碼化和AI加速轉型，以及關於openBIM成功案例的討論環節。

4大主題展覽 體驗前沿科技

論壇同場並設展覽，來自全球40多家參展商，包括香港數碼港管理有限公司、isBIM Limited（香港互聯立方公司）、Customindz Limited、ZWING Innovation Limited（先域科技有限公司）等，將環繞「4S安全智慧工地系統」、「數碼化平台」、「機械人」和「研究及創新」4大主題，展示最新數碼化技術和創新解決方案，引領行業未來發展方向，為建造業的可持續發展注入新動力。

GCDFE 2024 期間亦會舉行2024建造業議會數碼化大獎頒獎禮，鼓勵及嘉許業界傑出項目及機構。

線上線下同步 立即登記開啟建造業數碼化轉型之旅！

GCDFE 2024為香港建造業的數碼化轉型提供重要平台，為期兩日的論壇及展覽主講台節目將同時以實體及網上直播進行，方便更多業界人士參與。現場實體出席或於網上直播時段出席率達80%以上的參加者，將會於活動結束後一個月內收到電子出席證書。每一論壇最多更可獲得3個持續專業進修（CPD）時數。

欲與業界精英共同探索建造業未來，立即登記參與！活動詳情及報名方式即到官方網站（https://events.cic.hk/gcdfe）瀏覽。

2024建造業議會國際建造數碼化論壇暨展覽

日期︰2024年10月29日- 30日

時間︰09:00 – 18:00

地點︰灣仔博覽道1號香港會議展覽中心4樓S420s

查詢︰gcdfe@cic.hk

（資料及相片由客戶提供）