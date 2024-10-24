香港投資推廣署｜Bakehouse以港為基地 打造亞太「烘焙王國」

香港是聞名遐邇的美食之都，匯聚全球美食，要在眾多餐廳、食店當中突圍而出一點都不容易，由前五星級酒店餅廚Grégoire Michaud所創辦的人氣麵包烘焙店Bakehouse，其招牌蛋撻近年在社交平台成為旅客大熱，現時各間分店幾乎每次經過都有人龍排隊。Grégoire指Bakehouse的零售業務至今每年均有雙位數增長，擬於明年年底前再開4間新店，並計劃闖出香港，積極開拓國際市場。



投資推廣署助力擴展網絡 有利開拓業務

Grégoire表示，Bakehouse在香港的成功經驗為公司擴展全球業務奠定穩固基礎。

投資推廣署公布今年1月至8月，曾協助76間消費品及旅遊和款待行業公司來港開設和擴展業務，同比增長49%。當中法國、意大利、日本和美國公司各5間，中國內地公司28間。

在五星級酒店餅房工作多年的Grégoire在2013年創業，自設工場向餐廳供應批發麵包等烘焙食品。至2018年，Grégoire選址灣仔開設首間Bakehouse，縱然產品深受食客歡迎，但之後與好多食店一樣備受疫情打擊，但在當中他就體會了「有危才有機」的道理，他指：「疫情期間批發業務損失60%，卻發現零售業務增加20%，意味着從那時起人們多外賣食物回家。」當時Grégoire專注零售業務，逆市擴張，至2022年已增至5間分店，成功轉型。

以香港為中心 積極拓展版圖

Bakehouse最新分店已於東涌開業，計劃於明年底增至10間分店。

Bakehouse人氣持續高漲，Grégoire對本地市場樂觀，Bakehouse的東涌店已於本月開業，沙田店則會在明年1月開幕，並計劃於明年底前再開三店，令Bakehouse分店增至十間。同時，公司也計劃擴大中央烘焙工場的規模和提升產量，以滿足零售和批發業務不斷增長的需求。Grégoire回憶指於創業時只有3人，由初期面對不少挑戰到現時開設多間分店，心得是需要保持靈活並繼續努力，「工作並沒有魔法，你需要努力工作，需要找到方法讓事情發生。」此外，他指成功亦需要結合不同因素，包括食品要新鮮，具有良好品質，並要保持一致性，且價格合理，才能吸引顧客光顧。他強調，生意不會自己送上門，餐飲業或麵包業界不能守株待兔，而必須因應市場環境作出改變、思考如何向前行並挑戰自己。

Grégoire希望Bakehouse有日能夠成為代表香港的品牌，把香港美食文化帶到世界各地。

已在香港落地生根的他指其理想是令Bakehouse及其產品成為香港的文化資產，同時還打算開設概念店和開展非食品類的零售業務。Grégoire表示，Bakehouse在香港的成功經驗為公司擴展全球業務奠定穩固基礎，目前已經成功吸引海外投資者的興趣，並正計劃拓展國際市場。加上投資推廣署的意見及協助，有助公司制定擴展在港業務的策略。他期望以香港為中心擴充「烘焙王國」，「Bakehouse在這裏誕生，我們在這裏發展出製造、零售和物流的模式，並建立起這個品牌，就算我們在吉隆坡、首爾、上海開業，都會用香港的模式去做。」

（資料由香港投資推廣署提供）