走塑丨深水埗美食廣場仍有兩食店違規用膠碗　員工：用完就用紙碗

首階段管制即棄塑膠餐具適應期結束踏入第2日，餐廳堂食不准再用即棄塑膠餐具、食物容器等，連商場或百貨公司內的美食廣場設有的用餐區，亦當堂食要「走塑」。不過，記者今日（23日）在深水埗西九龍中心美食廣場巡視，發現仍有兩間雙餸飯店涉違規提供即棄塑膠湯碗供堂食客使用。有店員向記者表示知道適應期已過，不能再使用膠湯碗，但老闆指示需先用完剩餘膠碗存貨，再訂紙碗。

環保署則表示，商戶基本上遵行法例要求，沒有發現嚴重違規情況。



記者今日（23日）近中午到西九龍中心美食廣場觀察食店「走塑情況」，當時只有四間食店營業，其中兩間雙餸飯店舖較多人光顧買午餐。該兩間店舖均使用美食廣場提供的餐盤，以紙碟盛載飯餸及提供紙匙羹，符合法例要求，惟盛載熱湯的是用即棄塑膠湯碗。

記者亦發現其中一間店的櫃枱上有幾碗熱湯，旁邊有數十個即棄塑膠餐盒。店員表示不知道法例已經生效，不能向堂食顧客提供膠碗。她說老闆「訂緊貨(紙碗)，佢想用哂𠵱家啲存貨先」，但她不清楚存貨何時會用完。同店的男廚師則說，「冇啲咁嘅事，邊有呢啲法例？有妳叫政府派人搵我」。

旁邊的另一食店同樣向堂食顧客提供膠碗，員工表示膠碗「好快用完」，又指向放置在櫃頂的一箱紙碗，表示「老闆已經訂左貨，用完啲膠碗就會開始用紙碗」。店內約有十幾個膠碗，相信日內可以用完。

環保署：美食廣場計堂食 不能用膠食物盒

環保署今年4月回應傳媒查詢，說商場或大型百貨公司內的美食廣場，一般會按顧客下單而即時製備和提供食物，美食廣場亦有用餐區供顧客堂食。署方認為業務模式與一般餐廳基本無異，因此食店不能向堂食顧客提供即棄膠杯、膠杯蓋、食物容器、食物容器蓋。如果顧客購買食物作外賣，就不會被視為提供堂食服務，可使用膠杯和膠食物盒。

然而，記者在西九龍中心發現有食客購買以即棄塑膠盒盛載的外賣飯盒後，坐在用餐區堂食。該名顧客解釋：「我同佢地 (食店) 講我要外賣拎走嘅，佢哋無辜㗎。」

有食客在西九龍中心美食廣場購買外賣飯盒後堂食。(陳蓁誼攝)

適應期完結後 未發現嚴重違規情況

環保署昨(22日) 回覆《香港01》查詢，說首階段管制即棄塑膠新法例的半年適應期順利完結。適應期過後，市面所見的有關商戶基本都已遵行要求，並沒有發現嚴重違規情況。署方感謝業界積極配合，逐漸在香港建立「走塑、走即棄」的文化。