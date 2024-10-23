年宵2025｜檔主連年投維園1號檔　最高曾$12萬去年$4萬　今年$2萬

2025維園年宵今日（23日）進行第二日競投，吸引不少人競投乾貨攤位。有入場人士指，競投反應不及以往，上午時段最貴攤位，是近銅鑼灣入口的20號攤位，以29,500元成交，而銅鑼灣入口1號攤位，只以23,800元成交，中標者指去年要4萬元，最高峰要12萬元，直言「未試過咁平」。



今日是2025維園年宵攤位競投第二日，可競投乾貨攤位，惟競投反應不及以往。（周令知攝）

今年乾貨攤位分為大型及普通型，前者為4.5米乘2米，底價12,810元；後者則為3米乘1.5米，底價8,540元。

近銅鑼灣入口的1號攤位是大型攤位之一，由鍾小姐以23,800元投得。鍾小姐售賣砵仔糕，已連續多年在1號攤位擺檔，她希望每年客人也能在同一位置看到她。她指，去年花了4萬元才投得這個攤位，最高紀錄更需12萬元，形容「未試過咁低」。

她表示，她的砵仔糕店是80年老店，但因為腳痛，估計2026年有機會做不下去。她呼籲政府舉辦像「夜繽紛」這樣的活動時，應多支持像她這樣仍在堅持、卻已是式微的商家。

鍾小姐指，去年花了4萬元才投得這個攤位，最高紀錄更需12萬，以「未試過咁低」形容今年價錢。（周令知攝）

陳先生已在維園年宵擺檔十多年，同樣指今年攤位價錢便宜了很多，只用了2萬多元便投得兩個大型攤位。他會售賣生肖首飾，定價只是二、三十元：「覺得香港人好唔開心，想帶返啲開心畀佢哋。過年嚟行下，二、三十蚊就有交易，開開心心。」

他指，由於今年攤位變大，所以也要賣多些貨品以回本。他認為差勁市道是今年維園年宵攤位競投反應不及以往的原因，其他商家擔心不能回本，自然不會投標。而他自己則比較樂觀，認為即使很多人習慣北上消費，仍然會有人喜歡維園氣氛。

一群高主教書院的中五學生則以底價投得9號攤位。（周令知攝）

一群高主教書院的中五學生則以底價投得9號攤位。他們將售賣自家設計，包括公仔等的產品。羊同學指，能以底價投得擹位十分驚喜，但因為是首次在維園年宵擺檔，不熟悉如何營運一盤生意。

有份資助學生擺檔的高主教書院舊生會，代表梁先生表示，希望讓學生完整地學習到營商的過程，所以主要將機會留了給商科學生。