崇光感謝祭|比日本更便宜！小資族把握年度最抵優惠輕鬆入手SK-II

SOGO感謝祭又到啦！是時候為秋冬做好肌膚準備！正如凡事都需要未雨綢繆，肌膚保養亦是如此。年輕肌膚更需要細心呵護，才能保持長久美麗，不要等到出現初老跡象才開始護理。踏入秋冬，乾燥的空氣和驟變的溫度容易令肌膚變得脆弱敏感，即使是年輕肌膚，也需要額外的保護。SK-II皇牌PITERA™，能提升肌膚屏障，維持肌膚穩定，時刻令肌膚保持最佳狀態。想全年都能擁有晶瑩剔透肌，就要趁SOGO感謝祭內以年度至抵優惠囤貨！感謝祭期間SK-II精選多款皇牌套裝及多重驚喜禮遇比日本更平宜，皇牌神仙水增量套裝更低至54折就可得到，小資族都能輕鬆入手！而佳節臨近，更可趁此機會入手，挑選最窩心聖誕禮物送給閨密，一起讓肌膚綻放更耀眼光芒！



輕鬆入手SK-II神仙水的最佳時機 晶瑩剔透肌由年輕開始

想時刻擁有晶瑩剔透的肌膚，就要學懂從年輕開始投資肌膚！SK-II的皇牌神仙水精華，蘊含90% PITERA™，質地輕盈，能迅速滲透肌膚底層，提供深層保濕和修護，從年輕開始使用就能讓肌膚保持年輕狀態，時刻都能煥發晶瑩剔透光采。早晚搭配小燈泡亮白精華，更能為肌膚注入極致亮白能量，全方位提亮膚色，多角度擊退黑色素，綻放耀眼光芒。在節日派對前，使用SKINPOWER致臻能量精華霜更能令肌膚迅速恢復彈潤、透亮、緊緻，以最佳狀態迎接每個重要時刻。

想體驗SK-II神仙水的魔力，就趁SOGO感謝祭以最優惠價格入手SK-II的 3大皇牌！SK-II繼續寵粉，今次官方優惠比去日本買更平！ 3款皇牌產品套裝均推出限定增量裝，其中必入手的神仙水更是買230ml到手380ml再送嫩膚清瑩露30ml！青春不可蹉跎，優惠更不可錯過，記得Mark實10月25至11月30日SOGO感謝祭期間去入手！

護膚精華增量套裝 (價值HK$3,191*)，現售HK$1,700，折扣高達47%！

內含230 ml神仙水，並加贈護膚精華30ml 5份及嫩膚清瑩露30ml一份，讓你以近乎半價入手SK-II經典皇牌神仙水，盡情體驗PITERA™ 的質地輕盈，易於吸收，能高效抗氧保濕、深層修護，強韌年輕肌底！

SKINPOWER精華霜淨肌面膜套裝 (價值HK$1,555*)，現售HK$990，折扣高達38%！

買SKINPOWER精華霜50g即送護膚面膜3片+淨肌護膚潔面乳40g。有效提升肌膚緊緻度，抹走細紋及滋潤肌膚，就算在轉季天氣都能讓年輕肌膚保持最佳狀態。

小燈泡精華增量套裝 (價值HK$2,110*)，現售HK$1,200，折扣高達43%！

57折入手小燈泡精華30ml享50ml 及科研緻白深層修護面膜，皇牌小燈泡美白精華，淡斑去黃效果卓越，讓你的肌膚綻放鑽白光采，由內而外散發年輕光彩。

優惠期間購買神仙水230 ml / SKINPOWER致臻能量精華霜80g/ SKINPOWER致臻能量輕盈精華霜80g/光蘊臻采煥亮精華50 ml，更可獲贈節日限量麂皮小金球化妝包及聖誕限定禮盒乙個，佳節將至，立即以SK-II提升你的肌膚狀態，以最閃耀的姿態迎接節日！禮盒送完即止。

SOGO感謝祭限定多重禮遇 驚喜滿載一套即解決所有肌膚問題

除了皇牌套裝優惠外，在SOGO感謝祭期間，SK-II更推出滿額贈禮優惠，讓你體驗SK-II皇牌產品的奢華呵護的同時獲得豐富禮品！

另外，全新PITERA奇蹟晶透套裝亦隆重登場！以激抵價$750（價值 $1,387*）就可體驗SK-II三大皇牌產品：神仙水精華 75ml、小燈泡亮白精華 10 ml及 SKINPOWER致臻能量精華霜 15g！不僅適合自己使用，更適合送給閨密作為完美聖誕禮物！

以$750即可入手一套「PITERA奇蹟晶透套裝」，體驗SK-II三大皇牌產品。作為聖誕禮物同閨密分享就完美！

成為新會員即享專屬禮遇

還沒體驗過SK-II的魅力？就要趁SOGO感謝祭期間成為新會員，即享專屬禮遇，免費換領神仙水10ml + SKINPOWER精華霜2.5g（價值$142’），即時購物額外有迎新禮︰面膜1片（價值$132’）！

無論你是SK-II鐵粉，還是想初次體驗PITERA™ 的神奇力量的小資族，都要把握10月25日至11月24日SOGO感謝祭這次難得的機會，以超值價錢入手SK-II皇牌套裝！趁年輕，就給肌膚最好的，讓肌膚停留在青春一刻，同時與閨密一同分享晶透光采，為未來的美麗打下堅實的基礎！

*套裝只限由2024年10月25日至2024年11月30日售賣，銷售產品以專櫃為準。禮品數量有限，送完即止。實際售價以零售商標示為準，零售商對商品的最終銷售、價格和促銷擁有完全的自主決定權。禮品的價值是以正品廠家建議零售價計算每ml／g／片裝單價後，乘以禮品實際ml／g／片裝數計算，僅供參考。禮品／貨品／禮盒數量有限，如禮品出現缺貨情況，SK-II將有權以其他贈品取代而不作另行通知及保留優惠最終決定權。

‘客人須完成可供驗證的本地電話號碼登記成為SK-II Pre-club 會員或新會員及完成肌膚諮詢服務﹐即可獲贈皇牌產品體驗套裝禮品一份。有關活動詳情，請諮詢SK-II 美容顧問。禮品數量有限。如禮品出現缺貨情況，SK-II 將有權以其他贈品取代而不作另行通知。如有任何爭議，SK-II將保留最終決定權。

（資料及相片由客戶提供）