荃新天地塌玻璃｜屋宇署指大廈結構無明顯危險　將向業主發勘測令

荃灣荃新天地今晚（24日）面向禾笛街一幅外牆玻璃飾面破裂，屋宇署表示，破裂玻璃面積3米乘2米，大廈的整體結構沒有明顯危險。署方會向有關業主發出勘測令，要業主委任認可人士進行勘測並提交報告以及修繕工程方案，並會監察有關勘察工作及維修的進度，受影響的行人路暫時仍然圍封。



屋宇署表示，有關大廈物業管理公司按署方要求，已安排承建商於涉事位置於今晚將餘下玻璃碎片移除，並會盡快安排勘察其他飾面的狀況及進行所需維修，以確保公眾安全。署方稱會向有關業主發出勘測令，要業主委任認可人士進行勘測並提交報告以及修繕工程方案；並會繼續與大廈物業管理公司保持聯絡，監察有關勘察工作及維修的進度。

據悉，涉事商場一塊3米乘1.5米的玻璃幕牆跌下。（林振華攝）

屋宇署稱，受影響的行人路暫時仍然圍封，會繼續跟進有關情況 ，以確保公眾安全。

有關覆蓋層的玻璃物料的品質及施工，屋宇署有嚴格的要求，例如物料測試及安裝前的處理均須符合相關法例規定等。

屋宇署強調，業主有責任確保其樓宇安全；而適時維修和保養私人樓宇是業主的基本責任。若因樓宇失修而導致他人財物損失或人命傷亡，業主亦有機會負上刑事及民事法律責任。