理大社創研討會「社區營造在北都」匯聚跨界別智慧共建宜居未來

說起香港的核心商業區，大家一定會聯想到維港兩岸的中環、尖沙咀等地區。政府於2023年公布的《北部都會區行動綱領》已展示了北部都會區（北都）將成爲香港未來20年的策略發展重心，這不僅改變了香港「重南輕北」的發展模式，北都也將成為香港經濟增長的引擎。隨著居住和工作人口快速增長，北都會出現新的社會需求和社區型態。香港理工大學（理大）賽馬會社會創新設計院（J.C.DISI）於9月28日舉行了一場以「社區營造在北都」為題的社創研討會，望以此促進跨界別合作，塑造一個個可持續和具有包容性的社區，建構完整而充滿生命力的北都！



得到香港賽馬會慈善信託基金捐助，香港理工大學（理大）賽馬會社會創新設計院（J.C.DISI）連續六年進行了理大賽馬會社創「騷‧In‧廬」計劃。J.C.DISI聯同理大科技及創新政策研究中心、香港社福界心連心大行動及香港規劃師學會三大策略夥伴，舉辦了該計劃的第十八季「十萬分一」社創研討會，以「社區營造在北都」爲題，「超前關注」北都社區營造的機遇與挑戰。理大校董會主席林大輝博士致歡迎辭，為研討會揭開序幕。香港特別行政區政府發展局局長甯漢豪女士和理大暫任副校長（校園發展及設施管理）及J.C.DISI總監凌嘉勤教授擔任主題講者。社創研討會匯聚跨界別學者及專家討論北都社區營造的重點議題，包括「城鄉共融」、「營造15分鐘生活圈」和「整合社區服務」。在隨後的圓桌對談，一眾嘉賓更從不同視角，就「北都社區營造者的願景和進言」進行討論。

理大校董會主席林大輝博士致歡迎辭。

甯漢豪局長談北都社區營造的三大挑戰

甯局長以「北部都會區：宜居、宜業、宜遊的策略增長區」為講題。她指出，北都是香港自回歸以來首次以空間規劃結合產業規劃，主動去回應和善用國家發展戰略和機遇的大規模策略性發展。她強調政府在推進發展的同時，必須在發展過程中不斷學習並調整策略。

甯局長指出，北都將提供約3000多公頃發展用地，50萬新增住宅單位和50萬新增工作機會，以配合「南金融、北創科」的新產業布局。因應不同地區的特色和優勢，北都將分成四大區域，各自賦予不同的發展主題和產業定位。最西端的洪水橋/厦村/元朗南/流浮山一帶將發展為高端專業服務和物流樞紐，洪水橋市中心跨境鐵路站附近由2026年起陸續提供商業土地，逐步建設為新的核心商業區。新田科技城是創新科技的重點基地，位於落馬洲河套區創科園首三座大樓會由2024年年底起陸續落成。隨著基建的發展和居民的陸續進駐，甯局長認為是時候思考社區營造的軟件配套，幫助新市民適應新環境。她強調新發展必須與舊社區互動，並兼顧自然環境的保護。政府將會在收地前盡早與受發展項目影響的住戶溝通並提供安置補償，還會透過多層現代產業大樓，提供機會讓受發展項目影響的棕地作業者升級轉型。

甯局長提到政府面對三大挑戰：包括新發展和舊有社區如何融合；發展和自然環境如何並存；以及新產業與住房、商住發展如何互相配合。她強調「城鄉共融」及「發展與保育並存」是未來規劃的核心原則。政府在發展的過程中將積極運用創新思維，提出全方位的土地開發方案，並善用市場力量，以加快發展進程。最後，甯局長指出政府將透過前期規劃及城市設計，保護傳統村落和歷史建築，增設休憩區和文物徑，以促進新舊社區的協同發展。政府的目標是在2032年前完成北都40%新發展土地的平整和40%新增單位的落成。她期待各界共同努力，向政府提出建言，推進北都的可持續發展。

凌嘉勤教授從城市規劃角度提出北都社區營造八項芻議

作為協助前特首制訂《北部都會區發展策略》的主要參與者，凌教授在演講中強調政府首度將「政府主導、社區營造」概念納入政策文件，標誌著政府著力主導建設宜居宜業及可持續發展的社區。他指出，北都發展帶來六項歷史性突破，包括改變香港「重南輕北」的發展格局，確立港深雙城關係，並透過城市規劃實現「城巿與鄉郊結合、發展與保育並存」的理念，營造具特色的世界級都會景觀。

凌教授從城市規劃師的角度，引述英國和本地學者的論述並歸納出新市鎮發展的機遇與挑戰，以此切入他對北都社區營造八項芻議：

1. 落實香港策略規劃的範式轉移：從「發展導向」轉為「宜居導向」；

2. 把「社區營造」納入城巿規劃操作系統；

3. 「香港規劃標準與準則」與時並進，改變社區服務設施與人口基數掛勾的機械計算方法，加添新章節「包容及可持續社區的規劃和營造」；

4. 開拓社區服務的新模式：提供綜合性社區服務設施；

5. 超越房屋建設發展，及早考慮及照顧居民福祉的社區營造；

6. 讓提早入住北都過渡性房屋及簡約公屋的住户成為「飲頭啖湯」的安居樂業得益者；

7. 塑造創新的大學與社區關係 — 大學的文康體設施可與社區共享；及

8. 港深共建共享兒童友好型社區、青年發展型城巿。

凌教授預計在人口結構上北都將成為香港最年輕的地區，將與全國人口最年輕的城市深圳毗鄰發展，他期待港深雙城可激發創新的社區互動。他又指出全世界都沒有社區營造必然成功的方程式。他抱樂觀態度，「現時是香港營造宜居、宜業、宜遊樂生活社區的最佳時機，J.C.DISI願與各界一同探索、嘗試和行動。」

創新思維驅動北都 學者探討社區營造三大核心議題

北都各地區會有不同的策略性定位及主題發展，以充分發揮各自的發展潛力及善用地理上的優勢，並可分為四大區域，由西至東包括高端專業服務和物流樞紐、創新科技地帶、口岸商貿及產業區和藍綠康樂旅遊生態圈，大量新社區會在北都快速形成。北都社區營造工作具複雜性及迫切性。社創研討會以「城鄉共融」、「營造15分鐘生活圈」及「整合社會服務」三大焦點議題匯聚六位來自不同界別的學者及專家作分享。

（左起）單樑博士、梁錦誠博士、黃小慧博士、凌嘉勤教授、甯漢豪局長、林大輝博士、侯智恒博士、魏華星先生及黃智傑先生分享他們對「社區營造在北都」的見解。

理大建設及環境學院建築及房地產學系副教授黃小慧博士，與作爲上水原居民的香港大學生物科學學院首席講師侯智恒博士，從不同角度分析在北都實現可持續性的「城鄉共融」之可能性。黃博士介紹了中國内地急速城市化下鄉村發展的案例，並提出當中振興鄉村社區的三大關鍵要素：政府政策支持、社區/地方的領導能力及村民團結，及其對北都社區營造的啓發。侯智恒博士倡議政府、商界和非政府機構善用當區的傳統節慶，轉化為共享的盛事，以吸引城市居民參與。總結兩位學者所言，借鑒義烏的成功經驗及重視原居民的參與，北都的發展可透過強調發展具特色的社區文化和團結新舊居民，實現更具持續性的城鄉共融。

在「營造15分鐘生活圈」的議題上，奧雅納工程顧問有限公司（Arup）助理董事梁錦誠博士分享多個香港及海外15分鐘生活圈的案例，並分析在北都規劃15分鐘社區的三大重點：設施規模和服務範圍的靈活配置，避免大型公私營住宅項目形成封閉式社區以確保城市通透易行、以及引入多樣功能提升街道人氣形成活動場所。深圳市城市規劃設計研究院股份有限公司副總經理兼城市設計總監單樑副院長總結深圳社區生活圈從「無中生有」到「有中生優」的歷程，分享其中的「城市體檢」和「南山人居七優」等社區工作，以及最近完成編制的《深圳市綠美完整社區建設導則》。他更介紹深圳從「兒童友好」和「社區共建」等多角度的社區營造探索。兩位規劃專家的分享揭示了15分鐘生活圈的潛力與挑戰，均需透過創新規劃和設計來克服，以實現宜居的社區環境。

另外，香港社會創投基金創始人兼行政總裁魏華星先生及基督教香港信義會社會服務部助理總幹事黃智傑先生探討了如何透過創新思維和「整合社會服務」來應對北都的新挑戰。魏先生強調：「在新環境中，社會服務需要靈活應變。」社企應根據社區需求調整服務，並與政府及商界協作，利用共享空間來鼓勵全民參與。黃先生藉分享他在沙田新市鎮的服務經驗，帶出北都的理想社會服務模式。他提倡善用數據整合和分析來規劃和檢討社會服務，將分散而服務功能單一的社區服務設施整合成爲更完整及靈活的服務網絡。總結而言，整合社會服務對於善用社區資源和促進跨界別協作至關重要，這不僅能使社會服務更具效率，還能更好地回應當區居民的需求，提升生活質量，透過創新與合作，北都的社會服務將能更有效地滿足社區的多樣化需求。

（左起）阮兆輝教授、高雪瑩女士、廖頌基女士和鄧智良先生，在文効忠教授的帶領下進行圓桌對談。

在圓桌對談上，粵劇界前輩及香港中文大學音樂系客座副教授阮兆輝指出，粵劇演出在新界鄉郊地區有悠久歷史，他認為粵劇文化可以作為北都城鄉共融的黏合劑，他建議在北都設立粵劇資料館，其中包括神功戲故事資料中心，並以神功戲的演出傳統和演出地點，串連北都鄉村及圍村的傳統歷史和文化遺產，宣揚原居民傳統，讓遷入新社區的人士了解及接納鄉村文化傳統。香港房屋協會物業發展及巿場事務總監高雪瑩女士指出，房協在北都有三個房屋項目為專用安置屋邨，將設跨代共融休憩空間，並預留樓宇面積作為綜合社福設施及組織鄰里互助支援網絡之用，讓居民及早融入社區。香港鐵路有限公司總經理 —— 城巿規劃廖頌基女士表示，港鐵全力支持政府在北都的鐵路發展策略，推動鐵路建設，落實「鐵路＋社區」的發展方向，把鐵路發展和建設宜居社區有機結合。博愛醫院董事局總幹事鄧智良先生回憶在「悲情城市」年代當元朗區民政専員的經驗，他期望與不同的非政府機構在北都組成更全面的社會服務網絡，避免新社區重覆當年景況。圓桌對談主持人，亦是新田鄉原居民的理大工程學院院長文効忠教授總結時表示十分支持北都發展，希望政府在規劃及發展過程中廣納原居民的意見，保育鄉村的傳統建築及人文環境，達至城鄉共融，使北都成為既具發展活力，又有深厚文化底蘊的世界級都會。

當日活動回顧及重溫影片現已上載至網站，大家有興趣可以到以下網站重溫：https://www.polyujcsoinno.hk/zh/innovation-themes/s18/symposium-s18

（資料及相片由客戶提供）