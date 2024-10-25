「築月2024」頭炮活動「零碳出行汽車展」 推廣電動出行

由建造業議會主辦，建造業界年度盛事「築月2024」正式開始，今年主題以「構『建』綠色未來」，透過新能源汽車展、2024建造業議會國際建造數碼化論壇暨展覽、多項業界頒獎典禮、STEAM教育等30個精彩活動，提升公眾對建造業的認知，並培養他們對碳中和及可持續綠色建築。其中「零碳出行汽車展」更是頭炮活動，多款嶄新設計及超卓技術的電動車雲集亮相，同時展示不同充電裝置及新能源解決方案，展現電動出行的最新發展。

攝影：黃寶瑩



「築月2024」將聚焦如何推動安全、環保建築及可持續發展的重要性，多個焦點項目均於建造業零碳天地舉行。建造業零碳天地主席符展成表示，零碳天地一直是零碳建築設計的先驅者。「自2012年起，零碳天地持續採用環保建築的尖端科技、試驗及優化不同先進設計，同時集展覽、教育及資訊於一身，致力將環保理念滲透至更廣泛的社會群眾。」零碳天地每月舉辦多場建造綠色工作坊，集合運動、建築、STEAM及碳中和元素，帶領公眾了解更多可持續發展，一同實踐低碳生活，其中STEAM互動空間（STEAM Lab）更展示業界領先的建築科技及建造業行業知識，啟發下一代跨學科思考及培育未來關鍵技能，共同實現「碳中和」目標。

建造業零碳天地主席符展成指，「築月」為年度業界盛事，自2018年起舉辦，旨在加強建造業界與社區之間的聯繫。

建造業零碳天地致力推廣零碳概念，將環保理念滲透至更廣泛的社會群眾。港島區的廢棄電塔歷史悠久，象徵香港的電力故事。零碳天地推行廢棄電塔外展計劃，將廢棄的電塔以另一種形式保留並供行山人士等各持份者使用，不但可實踐減碳和保育，亦正切合今年築月的主題「構『建』綠色未來」。

他又提到，為鼓勵年輕一代實踐低碳生活，零碳天地於2021年啟動「零碳小勇士」獎章計劃，推動學生積極參與各式各樣減碳活動，認識可持續發展及「碳中和」的重要性，攜手為愛護地球出一分力，計劃至今已吸引逾3,000名「零碳小勇士」參與。

新能源汽車發展一日千里，不單可減少碳排放，更是實現2050年碳中和的一個重要里程。「零碳出行汽車展」以「超越極限 永續出行體驗」為主題，即日起至10月27日，為各位大人車迷提供互動電動車工作坊與座談會，以及關於電動車、新能源和安全等教育攤位遊戲。小朋友更可駕駛迷你電動車體驗賽車樂趣、參與實景虛擬賽車競技，度過一個歡樂又有意義的周末。

「零碳出行汽車展」以「超越極限 永續出行體驗」為主題，展出各款新型電車與充電方案。

參展商包括Tesla、Morris Garages、三菱、仁孚與中電等12間機構，展出各款新型電車與充電方案，大家不妨先暏為快！

新型環保電動車矚目登場

Tesla電動車一直深受港人歡迎，今次除Model Y與Model 3外，最新推出的全電動Cybertruck亦進駐零碳天地。Cybertruck充滿未來感的設計，結合實用性及出色的性能，以極高的耐用性和多功能性，為汽車工程設定新標準。

Tesla以推動全球轉向使用可持續能源為使命，於零碳天地展示靈活空間的Model Y（左）、升級效能的Model 3（中），以及最新推出的全電動Cybertruck（右），其未來感十足的設計結合了實用性及出色的性能，以耐用和多功能特色為汽車工程奠定新標準。

新能源亞太引入大運E3純電動輕卡車，搭載大容量CATL電池，提供強大的扭矩輸出，提升運輸效率，續航里程能夠滿足重型運輸需求。

大運E3純電貨車以其環保、經濟、高效、智能、安全的優勢，成為城市物流運輸的理想之選。

而平治全新電動eSprinter，則提供標準陣及長陣兩種版本，適合建造業物流運輸需要。

平治eSprinter配備先進技術和安全功能，實現更高的效能和效率。

至於三菱推出的eCanter為首部引入香港市場的日系電動貨車，旨在解決噪音、廢氣和二氧化碳排放等城市環境問題。由於純電推動，相比傳統柴油車輛帶來更寧靜的官感。

三菱eCanter設置極致靈活，配合彈性陣距、載重以及可安裝車身種類，並設有eAxle傳動系統及動能回收煞車系統。

全球首部唯一的剪刀門與軟頂敞篷設計的純電跑車 Morris Garages Cyberster成為近期車界熱話，各位汽車迷將於「零碳出行汽車展」中一睹其風采。其頂篷結構由全球頂尖的豪華跑車頂篷供應商按照最高等級打造，以保證頂篷的「絲滑運行」與密封性能。至於全新MG9純電動7座MPV前衛又不失豪華氣派，寬敞舒適的車身帶來超然享受。

MG Cyberster在傳承 MGB 純正跑車基因的同時完美融合純電駕趣，以優雅跑車為賣點，融入數碼時代感官的未來風範，為駕駛者帶來前所未有的高能浪漫體驗。

日產香港致力推動電動車發展，其全新旗艦ARIYA糅合傳統和式美學及頂尖科技、以精細工藝創建極致車廂空間及氛圍、搭配全球首創e-4ORCE先進電子四驅系統，呈現高級的駕乘體驗。

日本哲學的概念賦予ARIYA靈魂，車身內外都滲透和式美學。

今個車展除了私家車，電動電單車亦參與其中。由中國頂尖學府清華大學的優秀工程師匠心設計，Davinci DC 100是一部具未來風格的電動café racer，擁有最高馬力，動力輸出強勁。至於曯目的Carver S+電動三輪電單車配備動態車身控制系統，配上個性化裝飾，展現車主別具一格的風格。而Segway-Ninebot E300P MK2是智能及性能出色的高端電動單車款式，大家千萬不要錯過。

由優秀工程師匠心設計出一系列具未來風格的電動單車。

業界攜手 致力推動電動出行

各界積極採取各項措施推動新能源公共交通工具的發展，Jove一站式智能泊車和電動車充電平台，提供非接觸式及無縫的泊車和電動車充電服務，優化顧客和營運商的體驗。

Jove推動與電動車生態系統夥伴合作，共創無縫電動車充電廣闊網路，邁向綠色生活未來。

另一方面，致力推動各種低碳排放解決方案的蜆殼亦將展示Shell Recharge快速充電解決方案，並推廣再生柴油（Shell Renewable Diesel）試點計劃，藉此促進潔淨能源的採用，為綠色未來作出貢獻。

Shell Recharge的快速充電網絡設備使用CCS-Combo 2制式，無需加裝轉接頭已能支援市場上大部分電動車型號。

機電工程署亦將參與零碳天地的新能源車展，展示氫能發展的無限可能，屆時機智啤啤更會於活動首天現身與各大車迷一同玩趣味遊戲﹗

一直投身低碳歷程的中電亦設有攤位推廣電動車的優勢，以技術交流及攜手合作的方式向公眾推進車輛電動及普及化，進一步邁向碳中和里程。

中電積極推動公共交通運輸和商用車輛電動化，並且擴展供電網絡，協助政府與私營界別規劃及安裝充電基礎設施。

由香港專業教育學院工程學科太陽能車隊自行研製的太陽能電動車SOPHIE 4可謂太陽能電動車的始祖，活動期間更會首次展出香海正覺蓮社佛教正覺中學參加太陽能車比賽盛事「新能源新世代 2024」的冠軍得獎車款，讓年輕一代運用新能源，參與創新工程，進一步推動太陽能應用至綠色出行。

由香港專業教育學院工程系師生組成的SOPHIE車隊自行研製的 SOPHIE 4，曾赴澳洲出席《世界太陽能車挑戰賽》。

由香海正覺蓮社佛教正覺中學學生組裝的「新能源新世代」冠軍太陽能車。

零碳出行汽車展

日期：2024年10月25日至27日（星期五至日）

時間：中午12時至下午6時

地點：九龍灣常悅道8號建造業零碳天地

費用：免費入場

詳情：https://go.cic.hk/zcpdriveto0_Tchi

左起：建造業零碳天地主席符展成、立法會議員盧偉國議員博士工程師、環保藝術家彭淑儀、發展局副秘書長林雅雯與建造業議會主席何安誠教授工程師身後的升級再造藝術裝置「百蝶飛舞」由廢棄電線、鐵線及日常生活中常見的蔬果網袋為材料製成。

推廣低碳生活的活動以外，「築月2024」焦點當數置於零碳天地通風廊的升級再造藝術裝置「百蝶飛舞」。此作品由本地環保藝術家彭淑儀帶領「零碳小勇士」共同創作，以廢棄電線、鐵線及日常生活中常見的蔬果網袋為材料製成，展現蝴蝶紛飛、百花綻放的場景，突顯廢棄物華麗蛻變的永續價值。

升級再造藝術裝置「百蝶飛舞」

日期：即日至2025年1月10日

時間：上午7時至晚上8時

地點：九龍灣常悅道8號建造業零碳天地通風廊

費用：免費入場

（資料及部分相片由客戶提供）