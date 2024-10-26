2元乘車傳研劃線還原至65歲始享優惠　議員反倡先解長車短搭問題

2月財政預算案提出檢討2元乘車優惠，引起熱議，剛公布的施政報告2024未有觸及有關議題。最新周五（25日）有報章專欄引述消息指，政府將檢討長者2元乘車優惠計劃，方案包括「劃線」，即「劃線」後的一定年期後，屆時年滿60歲長者不能享有優惠，並還原至計劃之初65歲以上人士才能享有優惠。立法會交通事務委員會主席陳恒鑌認為，優惠深受長者歡迎且有鼓勵長者出門作用，雖然優惠令政府開支增加，但沒超出預算，尚可接受，反而應解決長車短搭等「濫用」資源問題。



議員梁熙認為應了解全面使用樂悠咭才能使用2元乘車優惠機制後實施後數據，才按數據分析檢討優惠的方向。（資料圖片）

2月財政預算案提出檢討2元乘車優惠，引起熱議，剛公布的施政報告2024未有觸及有關議題。（資料圖片）

年初公布的財政預算案指「兩元乘車優惠」在2023/24年開支高達42.8億元，預計在2024/25年更飆升至63.4億元。《信報》專欄周五引述行會成員的消息指，政府預計今年內公布檢討長者2元乘車優惠計劃結果，而目前其中一個考慮方向是在未來某一年「劃線」，該年期後60至64歲的長者便不再享有優惠，並引述該人士分析，有關做法在期望管理上較有優勢，因「10年、8年後先夠60歲」人士對2元優惠期望值未必很大。

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陳恒鑌指2元優惠鼓勵長者出門 沒超預算沒收窄優惠必要

陳恒鑌認為，目前優惠深受長者歡迎，且鼓勵長者出門，故沒收窄優惠的必要性。他解釋，雖然2元優惠令政府開支增加，但沒有超出預算，尚可接受。不過，他認為須解決「長車短搭」等浪費資源的問題，舉例部份長者乘搭過海巴士，卻僅乘兩個站便下車，此舉浪費納稅人金錢。對比起取消優惠，他認為政府應加強宣傳和教育，或訂立規則以解決問題。

另一議員梁熙表示，當局當年設立「兩元乘車優惠」的原意，是希望透過資助鼓勵長者更多外出，也希望縮短長者的候車時間，是對上一輩努力為社會作貢獻的尊敬，而社會主要關心的其實是公帑是否有在浪費的問題，因此應該重點是放在解決濫用措施的情況，其中「長車短搭」是值得關注的問題。

梁熙認為應掌握全面使用樂悠咭才能享優惠的數據後始檢討方向

梁熙相信，全面轉用樂悠咭後，必定可減少上述不合資格的人挪用「兩元乘車優惠的情況，因此相信資助金額會有一定程度減低，但因為同時有更多60-64歲的人已可納入「兩元乘車優惠」計劃，最終能夠減少多少開支，仍需待明年實施全面使用樂悠咭才能享用優惠機制後的數據，才可準確比較，應該按屆時的數據來分析政策方向。

梁熙指，目前的龐大支出，是因為巴士公司刻意不設「雙向分段收費」，因為資助差額是由公帑補貼，而非由巴士公司提供，因此市民希望更適切地運用公帑的意見實無可厚非。當局有需要加快雙向分段收費，在乘巴士時上車落車也要拍卡，或落車後再到拍卡機，以令巴士公司「載幾長程就收幾多」，解決「長車短搭」時巴士公司收取過多的車費的沿有問題。