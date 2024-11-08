金紫荊女企業家獎 2024｜新思維打開創業路　遇挑戰不忘助人初衷

有不少研究和觀察指，樂於助人的人士更容易取得成功，因為願意幫助別人的時候，人們會更樂於與你合作，而且助人者通常會從幫助他人的過程中找到成就感和滿足感，擁有積極心態的人更容易面對挑戰和挫折。今年獲得「金紫荊女企業家獎 2024」青年初創企業獎的毓駿集團的創辦人兼行政總裁劉迦南（Christine Lau）的營商經歷相信可以引證以上的說法，其公司由2022年及2023年分別有187%及413%增長，在發展順暢下至今年遇上難關，她都一直以一份助人的使命感繼續進發。



疫情激發創業夢 創新思維連接企業及人才

毓駿集團成立於2020年7月，旗下包括毓駿國際（LAURIS WALTON）和卓職（JUPCV）兩大品牌，以獨特的「企業+人才」雙重賦能創新模式，為企業提供 優質的人力資源服務，同時為人才提供全面的職涯規劃指導。Christine指當時創立毓駿集團是憑著一鼓作氣想助人的衝勁，「2020年香港經濟正受疫情的影響，當時好多公司架構重組，好多人失業的同時亦有好多人移民離職，所以當時市場上『搵工』難，公司『請人』亦難，而當時我已經在人力資源服務和職業發展諮詢方面累積了超過十年的豐富經驗，過往亦曾在多間國際知名的獵頭公司任職，並多次獲得最佳表現獎，而其實過往的人脈網絡令我接觸到很多人都擁有自己的生意，在環境的薰陶下，加上踏入30歲，所以就下定決心去創立一個屬於自己的品牌。」Christine補充，市場上不少獵頭公司都只會以公司所需的角度去找人才，卻很少以求職者角度，去幫助他們找一份心儀的理想工作，「當時我心想不如開一間可以同時幫到公司及求職者兩方需要的公司，有這個想法後第二天我就決定去註冊成立毓駿集團。」

今年Christine成為Talent Management Asia Hong Kong 2024（亞洲人才管理峰會）的講者之一，為大家講解人才管理，企業應如何留住關鍵人才。

無辦公室、靠IG創業 一切從心出發

除了開創人力資源服務新模式，Christine創業路亦用上新思維開始，沒有租用辦公室的她，決定在共享工作空間（Co-working Space）工作，「當時公司開業只有我一人，所以決定在Co-working Space中租用一張枱，在這個工作空間中可以認識到不同行業界別的人，他們好多亦成為了我第一批客戶。同時我把資源放在社交媒體上，把好多工作經驗的小故事及工作、求職等的建議放在Instagram上，自然地就吸引了不少人查詢及想要免費評估。」Christine指她在專頁分享的小故事及建議都是由心出發，希望可以幫到大家以及令大家產生共鳴，她了解到不少人可能在讀完這些故事後未必會立即成為公司的客戶，但可能在他們有需要的時候就會想起有卓職（JUPCV）這間公司，「在網絡上吸引到的客戶好多亦令我意想不到，例如大明星、幾百萬年薪的專業人士、家族企業傳承的富二代等等，原來都有需要找我們『執CV』。」

困難激發𡚒鬥心 定時工作、休息平衡生活

人力資源服務著重「見人」，但在疫情下不能面對面，亦令Christine在創業初期遇上挑戰，「這令我開始建立可以遠距工作（remote work）的團隊，善用不同的網上會議工具，與客戶建立更緊密的聯繫。」成功的工作模式及市場推廣令毓駿集團首年就實現187%的顯著增長和卓職95%的客戶成功率，第二年增長率更達413%，Christine在發展公司規模的同時亦參加不同的教育及職業展為求職者提供免費職涯諮詢服務，亦為大學生進行免費的面試技巧講座及職涯規劃。看似一路順利，可是在今年的經濟環境下，年初人力資源服務的市場需求突然大幅減少，甚至令Christine產生放棄，不如「打返份工」的念頭，「當時背負著很大壓力，但我決定重新調整自己的心態，回想起客戶答謝我幫到他們找尋合適的人才或工作，更激發起我的𡚒鬥心。我決定把之前幾年賺到的盈利，重新投資在科技工具的創新上，成功令我擴大市場，找尋到更多的客戶，渡過了難關！」Christine笑言自己當時「不成功便成仁」，靠的是一份樂觀的心態，「在最大壓力的時間，我參與了禪修的課程，亦定下了一個生活時間表，讓自己工作時工作，亦要有休息的時間，這樣整個人才不會被壓跨，才可以繼續有新的想法及繼續前進。」

Christine亦有到不同的社區機構進行面試技巧講座，幫助有需要的求職者。

今次獲得「金紫荊女企業家獎 2024」青年初創企業獎，她表示十分多謝大會的欣賞，「這是對我公司及團隊的肯定，這次得獎亦令我有機會認識到其他不同成功的女企業家，吸收到好多不同的知識。」面對人力資源行業的未來，Christine指在科技的進步下，她的公司仍會堅持保留「人情味」，「我們要善用AI的工具，但同時這個行業最著重的都是『人』，我相信對人的關心了解，絕對不會被科技取代。」

（資料及相片由大會提供）