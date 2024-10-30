共享基金會｜赴東帝汶推直接飲用水項目　助醫護學生來港交流

香港共享基金會今年7月與東帝汶衞生部簽署「直接飲用水項目」合作意向書後，在當地醫院、學校等安裝約30台直接飲水機。10月29日，基金會總幹事陳英凝及東帝汶衞生部長Dr Élia，在基金會主席梁振英見證下，於東帝汶首都帝力簽署合作備忘錄，正式開展「直接飲用水項目」，承諾未來一年將向當地的醫院、醫療設施、教堂等捐贈100台直接飲水機，並提供日常維修保養。另外，基金會亦與東帝汶天主教大學簽署學生交流協議，讓該校醫護科學生有機會到內地、香港及澳門交流。



基金會總幹事陳英凝及東帝汶衞生部長Dr Élia，於東帝汶首都帝力簽署合作備忘錄，正式開展「直接飲用水項目」。（共享基金會提供）

根據聯合國兒童基金會和世界衛生組織2023年發表的報告，全球約有四分之一人口缺乏安全管理飲用水。在東南亞的東帝汶，儘管約8成人獲得基本食水供應，但水質未如理想，尤其影響兒童健康。今年7月， 共享基金會派出專業工程師赴東帝汶考察及檢測水質，發現不少地方的自來水供應總溶解固體（TDS）是正常直接飲用水的5倍，即嚴重超標。基金會因而與東帝汶衛生部簽訂「直接飲用水項目」的合作意向書。

過去三個月，基金會在當地教堂、學校及醫院安裝過濾水機，有關飲用水的TDS大幅下跌，符合直接飲用水的標準（100以下）。基金會將在東帝汶全國捐贈及安裝100台直接飲水機，冀能減少因飲用污染水源而出現疾病。基金會又期望透過項目協助東帝汶實現聯合國永續發展2030年目標提及普及安全管理的飲用水、衛生設施和基本衛生服務的目標。

另外，基金會總幹事陳英凝亦與東帝汶天主教大學校長Dr. Joel Casimiro Pinto簽署為期兩年的學生交流協議，承諾為該大學醫科及護理學系學生提供實地實習機會，包括每學年最多6個月的培訓，參與基金會的「登革熱防控項目」及「直接飲用水項目」，到中國內地、澳門及香港交流，加深了解不同文化、人口和國家所面臨的醫療、健康和發展問題。