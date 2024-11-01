灣仔君悅展銷｜多倫多北約克+萬錦+卡加利市中心　即買即住項目

多倫多及卡加利一向是許多港人喜愛的移民目的地，當地的房地產市場相對穩定，吸引不少人在此置業自住及投資，本週末康榮國際就於灣仔 Grand Hyatt 君悅酒店舉行《多倫多北約克 Bayview Village + 萬錦市中心 Downtown Markham 項目+特別推介：卡加利市中心現樓項目展銷會 》想了解物業潛力與優勢的你，機會難得，不容錯過！



項目一： 多倫多北約克 Bayview Village 區

多倫多北約克地鐵站商場旁住宅項目，位置於 Bayview Village 高尚寧靜區 Bayview Ave. / Sheppard Ave. E，3 分鐘步行到達地鐵站，4 分鐘步行到達 Bayview Village 高級購物中心。2 分鐘到達 Hwy 401 / 404 / DVP 高速幹線，多倫多正中心點，項目已近完工，預計半年收樓。提供一房至三房單位，用料豪華方正實用，售價由加幣$50餘萬起。

項目已近完工，預計半年收樓，提供一房至三房單位，用料豪華方正實用，售價由加幣$50餘萬起。

項目步行4分鐘步行到達 Bayview Village 高級購物中心。

項目二：多倫多萬錦市中心 Downtown Markham 小香港 Condos & Townhomes

多倫多萬錦市中心 Downtown Markham 核心地段，280 畝包羅萬有萬錦市最大型發展社區，提供餐廳、戲院、銀行、商場，無論吃、喝、玩、樂、都可以用廣東話溝通，是加拿大東岸的第一《小香港》。樓盤更坐落於貴族名校網，一站式名校生活，讓子女贏在起跑線！ 步行數分鐘到達 York University 約克大學，GO Train火車更可直達多倫多金融中心！樓盤提供大型會所設施，由一房至三房 Condos 及 Townhomes 組成。展銷會更提供獨家兩年包租保證，及多項特別折扣！ 歡迎本週末來到灣仔君悅酒店了解更多！

樓盤提供大型會所設施，由一房至三房 Condos 及 Townhomes 組成。

項目處於的多倫多萬錦市中心是加拿大東岸的第一《小香港》。

特別推介：Calgary卡加利市中心 BOSA 現樓項目

Downtown Calgary卡加利市中心由超過50年經驗名大發展商 Bosa Development 興建, 項目位置於卡加利市中心 East Village 區，49 畝全新擴建發展地段，室內封蓋式前往 10 多棟甲級商業大樓，地點是超級方便。屋苑直通100,000 呎商場，設有超市銀行及吃喝玩樂。住宅提供25,000呎超級會所，包括室內恆溫遊泳池、健身中心、瑜伽中心、工作分享平台及高級會所等等。Bosa 現樓由兩房至三房組成，一共有41層高，提供近340個單位，可養寵物，呎價只由加幣 $400 餘起，是卡加利現時的收租王項目。發展商 Bosa Development, 是行內的最高端發展商之一，有超過50年經驗，發展多元化，項目遍佈溫哥華西雅圖及卡加利。

項目提供近 340 個單位，可養寵物，呎價只由加幣 $400 餘起，是卡加利現時的收租王。

住宅提供25,000呎超級會所，包括室內恆溫遊泳池、健身中心、瑜伽中心、工作分享平台及高級會所等等。

歡迎本週末親灣仔香港君悅酒店展銷會了解更多！

《多倫多北約克 Bayview Village + 萬錦市中心 Downtown Markham 項目+特別推介：卡加利市中心現樓項目展銷會 》

日期：11月2日 至11月3日（本周末）

時間：上午11時至晩上7時

地點： 香港君悅酒店

香港灣仔港灣道1號

M層 Mezzanine Floor Salon Room 3 - 4

（港鐵會展站B3出口）

展銷會提供 1 號停車場免費泊車

詳情：(852) 9828-9959

Whatsapp: 6051 3102

Email: info@HongWin.com.hk

歡迎來電登記或直接親臨展銷會

歡迎同業合作及參與

*投資涉及風險

（資料及相片由客戶提供）