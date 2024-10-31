奧蘇利雲獲批來香港定居　桌球天王：有好的稅制和美食｜優才計劃

英國桌球天王、7屆世界冠軍「火箭」奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）申請優才計劃獲批，並已來港成為香港居民。入境處今（31日）在社交平台公布「高手來了」消息，入境事務處處長郭俊峯更訪問了「火箭」，奧蘇利雲稱希望為香港做些事，並稱很高興可以在香港定居。



奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）申請優才計劃獲批，並已來港成為香港居民。（入境處ig）

奧蘇利雲早前與香港球手傅家俊在香港交手。（資料圖片/楊宇翹攝）

入境處在社交平台instagram發布短片，入境事務處處長郭俊峯打斯諾克期間，知悉有「高手」來港，原來是奧蘇利雲入境香港。奧蘇利雲入境後立即致電郭俊峯，邀其打波、飲茶。

郭俊峯更率先訪問奧蘇利雲，「火箭」稱之前在港逗留一段長時間，經歷了很多好時光，認識不少朋友，很享受在港的時光。他更稱香港桌球十分受歡迎，對外國人而言有很好的稅制，認為香港的美食和文化是理想居住地。

奧蘇利雲。（資料圖片/楊宇翹攝）

奧蘇利雲邀約郭俊峯飲茶。（入境處ig）

奧蘇利雲更大讚若想有美好生活，便一定要來香港。對於未來，他稱希望為香港做些事，在港享受食物、放鬆生活，在港打桌球，與朋友聚會等。

奧蘇利雲最近來港參加「香港世界桌球大師賽」期間，喜愛跑步的他，曾到訪本港三條跑步路線，更大讚香港郊野景色優美且方便到達，使他流連忘返笑稱：「不想回家」，又說希望明年再來跑山。

奧蘇利雲與傅家俊再度在香港交手。（資料圖片/楊宇翹攝）