詐騙｜今年首9月逾3萬宗較同期升8%　2成假冒技術支援騙案涉冒警

今年截至9月，本港的詐騙案達32120宗，比去年同期增加8%。警方網絡安全及科技罪案調查科警司陳純青今（31日）指，「假冒技術支援」騙案興起，截至10月30日，,接獲共56宗個案，當中有12宗更牽涉假冒香港警察，其中一宗騙款達1000萬。



警方早前為推廣「防騙試伏App」，舉辦「全城反詐大抽獎」。警務處處長蕭澤頤今日宣布，抽獎活動即日起推出第二階段，活動至11月30日，同設終極大獎抽獎。市民最多可有44次抽獎機會。



陳純青表示，今年1月至9月，香港騙案數目達三萬二千多宗。（賴卓盈攝）

今年至10月底「假冒技術支援騙案」56宗 損失金額逾5300萬元

警方網絡安全及科技罪案調查科警司陳純青表示，今年1月到9月，香港騙案數目達32120宗，比去年同期上升2400多宗，增加8%，主要涉及「假冒客服騙案」。陳續指，近期再有新詐騙手法，牽涉「假冒技術支援」。截至10月30日，相關騙案已有56宗，損失金額5300多萬，當中有12宗更涉嫌假冒香港警察網罪科，涉及金額共超過1600萬。其中一宗受害者、為已退休的外籍男子，損失達1000萬。

陳純青解釋，多數「假冒技術支援騙案」的受害者，都曾到訪某些可疑網站，其後收到網頁彈出的「電腦中毒」通知，指示他們致電由騙徒假扮的電腦技術人員，要求他們開放電腦權限。有些騙徒甚至會以調查為由，將受害者再轉介至假冒的警察，要求他們下載遠端操控程式，從而竊取其銀行密碼等個人資料，轉走其銀行存款。他重申，警方絕不會要求市民開放電腦權限或下載遠端操作程式，呼籲市民提高警惕。

至於今年的「假冒客服騙案」，則主要透過電話短訊向市民聲稱，某些他們並沒購買的服務即將到期，若不繳費則會從個人戶口自動扣款，進而引導受害者點擊釣魚連結，要求他們輸入個人資料，並指示他們向騙徒繳交保證金。今年最大宗的相關騙案，涉及15萬8千元。

「全城反詐大抽獎」第一階段的大獎，由胡小姐（右）獲得。（賴卓盈攝）

另外，警方今宣布「全城反詐大抽獎」第一階段的終極大獎得獎名單。抽到大獎比亞迪電動車的胡小姐表示，「防騙試伏App」提高了她的防騙意識，「而家遇到可疑嘅電話，識得喺app中search下資料。」

警方今日宣布，「全城反詐大抽獎」將於今日起開展第二階段。（賴卓盈攝）

「全城反詐大抽獎」第二階段由即日起至11.30 同設終極大抽獎

警務處處長蕭澤頤宣布，「全城反詐大抽獎」即日起至11月30日展開第二階段。今次的玩法與第一階段大致相同，同樣設終極大抽獎。大獎為「比亞迪電動車」，二獎為「滙豐銀行50000港幣獎賞錢」，三四獎同樣是「國泰航空任何亞洲城市雙人經濟艙來回機票」，五獎則是「HONOR Magic V2 智能手機」，至於得獎名單，則會於12月14日公布。而第二階段亦新增了「反詐宣傳車大挑戰」和「反詐問答大挑戰」兩項每周任務，市民完成後可獲3張抽獎券。如完成所有任務，將可獲44張抽獎券，中獎機率比第一階段高20倍。

陳純青指，截至今日，共有75萬人下載「防騙試伏App」，較「全城反詐大抽獎」開始前，多了17萬人下載。