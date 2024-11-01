全民減碳大行動！同鏡仔等歌手一齊減碳贏「零碳演唱會」門票

近年減碳意識抬頭，不少市民都開始關注如何在日常生活中減少碳排放。環境運動委員會（環運會）於今日（11月1日）正式開展「全民減碳大行動」，誠邀市民將意願轉化成行動，實行「扭轉習慣 一齊減碳」，在衣、食、住、行方面實踐低碳生活。 參加者除了可以一同為於2050年前達至碳中和作出努力之餘，更有機會贏取 MIRROR 成員Ian、Stanley、Jer、Jeremy，以及 Gin Lee、衛蘭、Yan Ting、JACE、Beanies、Rover等一眾偶像歌手雲集的「零碳演唱會」門票！



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實踐減碳生活 350套「零碳演唱會」門票等你抽

由環境及生態局和環境運動委員會合辦的「全民減碳大行動」今日正式展開，以「扭轉習慣 一齊減碳」為主題，呼籲大家在衣食住行各方面做出改變，為實現 2050 年前碳中和的目標共同努力。

環運會早在今年八月起已舉行「全民識碳大行動」透過社交媒體的帖文及小遊戲，與大眾分享日常生活中衣、食、住、行方面的減碳知識，而於今日啓動的「全民減碳大行動」則會進一步鼓勵大眾將減碳知識運用到日常生活之中。

活動重頭戲「零碳演唱會」將於2025年1月4日舉行，大會將送出350套演唱會門票（每套兩張）！想近距離欣賞 MIRROR 成員 Ian、Stanley、Jer、Jeremy，以及 Gin Lee、衛蘭、Yan Ting、JACE、Beanies、Rover 等一眾歌手演出，由即日起至11月30日期間，記錄自己於衣、食、住、行4方面的減碳生活，透過「社交媒體挑戰」參加抽獎，就有機會贏得零碳演唱會門票兩張！想睇演唱會即跟以下玩法參加！

1. 下載「綠綠賞」手機應用程式，並註冊成為會員（已有帳號者可使用現有帳號）。

2. 使用大會提供的Instagram/ Facebook濾鏡，或直接以照片/影片記錄你的減碳行動。

3. 將照片/影片分享至Instagram/Facebook，並標籤 #全民減碳大行動 及 @ecc1990 (環境運動委員會官方帳號)。

4. 將你的帖文截圖。

5. 進入活動登記頁面，提交資料及上傳截圖（每個「綠綠賞」帳號及電話號碼每天限上傳一次）。

6. 每次成功登記並經核實後，即自動獲得一次抽獎機會。

本次活動將送出350份獎品，每份包含兩張演唱會門票。演唱會將於2024年1月4日（星期六）晚上七時三十分在海洋公園怡慶坊舉行。

加入全民減碳行列 從日常生活入手

其實減碳生活可以很簡單，從日常生活入手，就能為減少碳排放做出貢獻！即睇如何從衣、食、住、行方面入手，「扭轉習慣 一齊減碳」！

衣著方面：減少購買不必要新衣物，減少生產過程中產生的碳排放。另外，亦可以把不合穿的衣物帶去合適的慈善團體回收或捐給有需要人士。

飲食方面：優先選購鄰近地區出產及合時的食材，降低食物運送及處理過程的碳排放。自備餐具和可重用水壺，減少使用即棄用品。

居住方面：使用節能電器，例如LED燈泡。養成隨手關燈、關閉電器的好習慣。調整空調溫度於攝氏24-26度，避免過度使用能源。將不同可回收物妥善回收，減少廢物。

出行方面：優先選擇步行或搭乘公共運輸工具，減少使用私家車。

立即下載「綠綠賞」應用程式，參與社交媒體挑戰，不僅可以一同為於2050年前達至碳中和作出努力之餘，更有機會贏取演唱會門票！ 即與親朋好友一起實踐低碳生活。

「全民減碳大行動－零碳演唱會」

日期：2025年1月4日 (星期六)

時間：19:30

地點：海洋公園怡慶坊

表演單位：Ian@MIRROR, Stanley@MIRROR, Jer@MIRROR, Jeremy@MIRROR, Gin Lee, 衛蘭, Yan Ting, JACE, Beanies, Rover

全民減碳大行動網址

推廣生意的競賽牌照號碼：59281

(資料及相片由客戶提供)