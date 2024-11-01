XTransfer首登香港金融科技周　B2B跨境貿易支付助中小企拓展業務

隨著人工智能技術步伐發展迅速，創新的商業模式不斷湧現，為全球企業，尤其是中小企業，帶來新的機遇。然而，中小企業在開拓新市場、參與全球跨境貿易以及進行數字化轉型過程中，仍面臨諸多挑戰，例如融資困難、跨境支付複雜、風險管理不足等，因此，他們對跨境金融和跨境貿易企業服務的需求日益增長。「香港金融科技周2024」於10 月28至29日假亞洲博覽館圓滿舉行，全球領先及中國第一的B2B跨境貿易支付平台 XTransfer 以主要贊助商的身份首次亮相，其創辦人兼首席執行官鄧國標更參與了多個論壇，與業界共同探討人工智能、普惠金融、中國金融科技企業出海等熱門話題，以期共同應對這些挑戰，並把握新的機遇。



金融科技發展理想地 業務國際化第一站

XTransfer成立於2017年，同年獲得香港MSO牌照，2023年5月香港開展業務。公司主要為香港外貿中小企業提供一站式外貿金融服務，包括全球收付款解決方案、換匯等服務。鄧國標認為，香港作為國際金融中心，擁有强大的貿易結算能力，每年處理上萬億美元的貿易交易，是XTransfer選擇香港作為其國際化發展第一站的關鍵。他指出，香港不僅擁有大量的進出口貿易企業，而且客戶的國際化程度更高，業務也更加多元化，加上豐富的金融科技人才儲備以及快速適應市場變化，助力XTransfer在香港的業務迅速發展。鄧國標表示︰「客戶數量不斷增加，截至今年9月已增長到14,000個。此外，為了加強香港業務的發展，公司採取了一系列本地化策略，包括建立本地市場營銷團隊、本地客服團隊，以及針對香港市場風險管理的特點作相應調整。」

鄧國標(左)認為「香港金融科技周2024」為XTransfer提供了一個與銀行、金融機構以及潛在合作夥伴溝通交流的良好平台。

解決中小企跨境支付難題

由於反洗錢要求日趨嚴格，中小企業在傳統銀行開戶困難重重，而且賬戶容易被凍結。針對香港中小企與內地的貿易結算挑戰，例如傳統銀行開戶難、資金凍結風險高、匯兌損失高昂、到賬時間長、匯款成本高等，XTransfer推出了「XTransfer-to-XTransfer（X2X）支付」服務。當買賣雙方都使用XTransfer賬戶時，香港的外貿客戶便可像「本地匯款」般輕鬆完成對中國內地出口商的付款，實現貨款安全合規、7X24全天候秒速到賬。XTransfer成功利用數據化、智能化解決以上種種問題，在降低風險管理成本同時提升客戶體驗。

「本地幣種賬戶」服務 省卻匯款成本

XTransfer不僅為香港本地企業服務，更放眼全球。鄧國標表示︰「公司希望通過互聯網將香港的貿易結算能力，為全球進出口企業提供更完善的服務。目前，XTransfer已支持超過200多個國家的公司利用香港的結算能力進行交易。」此外，XTransfer還為香港客戶提供「本地幣種賬戶」服務，客戶可直接收取多個新興經濟國家的當地幣種貨款，涵蓋美加、歐元區、澳洲、東盟、拉美、非洲等27個國家，超過15種本地貨幣。服務有助解決新興國家普遍缺乏美元的問題，同時可省卻匯款時中間行強制換匯，從而減少匯損。由於海外買家可以使用本地幣種支付，買賣雙方均可節省匯款成本，預計節省95%匯款手續費，以及80%換匯成本，大幅提升運營資金效率。

(資料及相片由客戶提供)