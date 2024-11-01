奧蘇利雲｜高才通人才服務協會：帶動品牌效應　冀加快人才審批

英國桌球天王、7屆世界冠軍「火箭」奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）申請優才計劃獲批，並已來港成為香港居民。立法會議員、高才通人才服務協會創會會長尚海龍今日（1日）在電台節目表示，香港設低稅制，對高收入的頂級運動明星、演藝明星及音樂明星具吸引性，又認為人才計劃能帶動品牌效應。



奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）申請優才計劃獲批，並已來港成為香港居民。（入境處ig）

尚海龍接受港台節目《千禧年代》時稱，消息傳出後反應很好，廣受傳媒報道。他指，奧蘇利雲透過「成就計分制」來港，首次入境可獲准在港逗留8年而不受其他逗留條件限制，能夠永居。據他了解，奧蘇利雲今年早期已提交申請，審批速度亦算快。

高才通人才服務協會創會會長：有助推動品牌效應

他表示，香港設低稅制，對高收入的「三星」，包括頂級運動明星、演藝明星及音樂明星具吸引性，又認為人才計劃能帶動品牌效應，吸引大眾關注。

他亦指，奧蘇利雲因並非香港永久居民，暫未能代表香港參賽，但認為有助推動行業發展，以透過「高才通」來港的籃球明星馬貝利為例，他受訪時曾表示希望開辦籃球訓練班，培養青少年。他續指，計劃能為香港提供勞動力，來港的「新市民」亦積極融入香港，有利於工商企業。

奧蘇利雲。（Getty Images）

優才計劃的評核方式分為「綜合計分制」或「成就計分制」：「綜合計分制」設六個得分範疇；「成就計分制」則設有一個得分範疇，如申請人曾獲得傑出成就獎，或可以證明其工作得到同業肯定或對其界別的發展有重大貢獻，可獲取245分。

尚海龍指，透過「綜合計分制」來港的人多，約有一至兩萬人，審批時間較慢，期望政府加快審批程序。他續稱，「高才通」及「優才計劃」欠清晰定位，期望政府能作出區別。