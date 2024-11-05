最緊要安全！一文看清熱水爐選購攻略精選款式慳水慳錢又小巧

舒適的沐浴體驗能夠消除一日疲勞，然而，面對市面上琳瑯滿目的熱水爐產品，消費者往往感到無從入手。為了節省開支，有人選擇在網上購買來歷不明的熱水爐，但使用不合規格的熱水爐卻潛藏安全風險，曾經有個案因為使用非本港認證的熱水爐而及入一氧化碳中毒入院，所以選購安全可靠的熱水爐至關重要！想入手熱水爐的朋友，不妨參考以下選購攻略，推薦大家慳水慳錢又纖巧的款式，滿足不同用家的需要！



「GU」標誌安全認證 持牌師傅合法安心

安全永遠是選購和安裝熱水爐的首要考慮。選購時，務必確保產品附有香港機電工程署氣體安全監督批准的「GU」標誌，這代表產品符合安全標準。安裝氣體熱水爐時，需要由註冊氣體裝置技工進行，切勿自行安裝或聘請無牌技工，以免發生意外。未經合資格人士安裝熱水爐屬違法行為，有可能會被檢控。

氣體熱水爐即開即熱 電熱水爐要考慮水壓

熱水爐主要分為電熱水爐和氣體熱水爐兩大類。電熱水爐又可細分為即熱式和儲水式。即熱式電熱水爐加熱速度快，即開即熱，無需等待，但需要有足夠的水壓及水量才適合安裝，而且對電力輸出功率要求較高，通常單位須具備三相供電才足以驅動，未必適用於大部份屋苑。儲水式電熱水爐則需要預先約15至25分鐘開啟電源加熱，儲水量有限，可持續供應熱水的時間較短，人稱「處死式」熱水爐。而氣體熱水爐主要以煤氣熱水爐為主，具備即開即熱的優點，而且無需儲水，便可持續供應源源不絕熱水。

纖薄熱水爐慳位 節能熱水爐慳水又慳錢

選購熱水爐時，除了安全性和類型，浴室空間大小和節能效用也是不容忽視的關鍵因素。在寸金尺土的香港，浴室空間往往有限，選擇一款纖薄的熱水爐能有效節省寶貴空間，避免造成壓迫感。TGC 超薄型煤氣恆溫熱水爐 NSW16HD，採用日本美學設計，設計纖巧。其設計更打破傳統浴室不同尺寸的牆孔安裝限制，可靈活安裝於香港大部份浴室，輕鬆解決空間問題，同時提供充足的熱水供應。

TGC 超薄型煤氣恆溫熱水爐NSW16HD

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節能環保是現代生活的重要課題，選購具備節能功能的熱水爐，不僅能降低能源消耗，還能節省您的荷包。許多新型號的熱水爐都配備了節能模式， 例如這款TGC 煤氣恆溫熱水爐 NJW12RM1具一級能源標籤，備有ECO 功能，只需輕輕一按，即可限制出水量在每分鐘9公升，降低出水流量，為環保出一分力，同時節省水費和煤氣費用。

TGC 煤氣恆溫熱水爐NJW12RM1

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TGC 煤氣恆溫熱水爐RS131RM

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TGC 煤氣恆溫熱水爐 RJ12RM

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(資料及圖片由客戶提供)