中大生蘇浚鋒就煽惑投白票上訴　指控罪限制言論自由　官押後判

中大學生會前會長蘇浚鋒，涉在2021年立法會換屆選舉的選舉期間，在其 Facebook專頁轉載前立法會議員許智峯呼籲選民投白票的貼文，蘇因而被控煽惑他人在該選舉中投白票罪。蘇在原審時曾爭議控罪違憲，惟原審的暫委裁判官戴昭琦未有接納，蘇隨後認罪，判囚2月，准緩刑18個月。蘇不爭裁判官的裁定，今（1日）以案件呈述方式，在高等法院提上訴，重申本罪關乎言論自由，若要對此施加限制，必須合理，但他認為控方未能證明他如何影響到選舉。暫委法官姚勳智稱會在 3 個月內頒下裁決。



上訴人蘇浚鋒（23歲，項目主任），答辯人為律政司。

上訴人蘇浚鋒以案件陳述方式，就所涉控罪提上訴。

蘇曾轉發許智峯所的FB貼文

蘇浚鋒被控在選舉期間內，作出藉公開活動煽動另一人不投票，或投無效票的非法行為罪，指其於2021年10月 30日至12月15日，在2021年立法會換屆選舉，藉公開活動作出非法行為，即在「So Tsun Fung」的 Facebook 專頁上轉載「許智峯 Ted Trui Chi Fung」的Facebook 專頁內，的一個於 2021 年 10月 29 日所發的貼文，該貼文煽惑選民投無效的票。

選舉為選民意代表而非填補公職空缺

姚官庭稱已收到雙方的書面陳詞，提及蘇認為選舉的意義在於讓選民選出其真正的民意代表，非律政司所稱，僅為填補公職空缺。

呼籲他人不投票或投白票不會干擾選舉

蘇又指，本罪關乎言論自由，若要對此施加限制，必須合理。他認為呼籲他人不投票或投白票，並不會干擾選舉，故不構成限制言論自由的合理目的。再者，雖然律政司聲稱煽惑他人不投票或投白票，會破壞或干擾選舉，但未有實質證據指明其行為會如何破壞選舉。

案件編號：HCMA457/2023（WKCC2641/2022）