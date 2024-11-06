企業活動籌備無靈感？Skill Tree 技能樹助你策劃難忘員工活動！

聖誕節將至，各公司企業都積極籌備員工活動，慰勞一下同事，藉此增進團隊凝聚力。之不過，HR、Admin年年都要構思新穎且具吸引力的活動並非易事。今年想攪攪新意思，卻沒有頭緒？不妨到Skill Tree 技能樹網站，發掘各式各樣的線上課程及工作坊，或考慮他們的企業工作坊服務，讓專業團隊為你的公司/企業度身訂造一個別出心裁的聖誕派對，或策劃一個高效益的 Team Building 活動！



又要好玩又要學嘢？HR & Admin 表示：壓力山大！

HR 和 Admin 安排公司活動和團隊建設，從構思主題到執行細節，都充滿挑戰。他們需要在有限資源下，設計出符合公司目標又能引起員工興趣的活動，並應對各種突發狀況，例如時間協調、場地安排、設備故障等。同時，如何滿足不同員工的需求，讓活動兼顧趣味性和參與度，也是一大考驗。活動後續的整理和反饋收集，更是考驗他們的細心和耐心。總之，這是一項需要高度組織、協調和應變能力的工作。而這些活動的價值在於提升企業競爭力。它們能增強團隊凝聚力、提升士氣、促進跨部門溝通、激發創造力，並提升企業形象，最終促進企業的發展。

為企業度身訂造多元化活動體驗 提升團隊凝聚力！

Skill Tree 技能樹是一個提供多元化學習體驗的平台，提供一系列涵蓋不同範疇的線上課程及工作坊。除了個人課程外，更致力於為企業客戶提供價格優惠且多元化的企業工作坊服務，可根據您的企業文化、員工喜好和特定需求，度身訂造課程和工作坊。無論是歡樂的聖誕派對，還是旨在提升團隊合作精神的 Team Building 活動，Skill Tree 技能樹都能根據企業文化和員工喜好，提供由策劃到執行的全方位服務。從課程安排到活動執行，Skill Tree 技能樹都涵蓋所有細節，更提供額外附加服務，例如活動攝影、錄影和紀錄製作，讓HR、Admin同事省卻時間和精力之餘，亦可輕鬆享受活動過程。

以下是一些Skill Tree平台上適合企業團隊的聖誕主題工作坊：

Rainbow World - 手作乾花聖誕樹

想為辦公室增添節日氣氛，同時促進團隊合作？這個手作乾花聖誕樹工作坊就最適合不過！讓員工一起動手，利用天然材料製作獨一無二的聖誕樹，增進彼此的感情，也為公司增添節日氣氛。

手作乾花聖誕樹工作坊

Msquare Handmade - Create Your Soul Perfume 香水工作坊 1B plan

想為員工送上一份獨特又實用的聖誕禮物？這個香水工作坊讓員工可以調製出專屬的個人香水，展現個人風格之餘，也是一份別出心裁的企業禮品，肯定讓員工留下深刻印象。

Create Your Soul Perfume 香水工作坊

Yume Monsoon 夢季鑲嵌玻璃工作室 - 玻璃彩繪畫燈工作坊 （亞加力板玻璃彩繪燈）

想激發員工的創造力，同時製作出具有紀念價值的物品？這個玻璃彩繪畫燈工作坊讓員工可以發揮藝術才能，製作獨一無二的彩繪燈飾，不僅可以作為公司裝飾，更可以作為活動紀念品，讓員工留下美好回憶。

玻璃彩繪畫燈工作坊

Toffee Studio - 2人成班 雪人水晶球工作坊

即使是小型團隊，也能享受手作的樂趣！這個雪人水晶球工作坊適合小組活動，讓員工在輕鬆的氛圍下體驗黏土創作，製作可愛的雪人水晶球，增進彼此的互動，同時感受節日的溫馨。

網址

更多活動為不同社群打造精彩體驗

除了企業團隊活動，Skill Tree 技能樹也為其他社群提供豐富多元的活動體驗。Skill Tree 的親子工作坊為家庭提供互動和學習的平台，增進親子間的了解，創造美好的共同回憶。對於學校和教師，Skill Tree 提供多元化的工作坊，旨在激發學生的學習熱情，同時提升教師的教學技巧。如果您是社區或屋苑的組織者，Skill Tree 也能為您提供豐富多彩的藝術工作坊和興趣班，為社區注入活力，增添生活趣味。此外，Skill Tree 也能為商場活動注入創意元素，設計獨特的活動方案，吸引人流，提升品牌形象。

公司企業想今個聖誕的活動更有新意，兼有效提升團隊績效，立即上 Skill Tree 技能樹網頁，了解更多詳情，為你的團隊、家人、學校或社區，創造一個難忘的節日體驗！

（資料及相片由客戶提供）