警隊青少年工作「持續做」見成效　公眾評分上升　投考數增三成

香港警隊一直致力推動青少年工作，近年更持續透過不同渠道，以多元化和多機構合作模式，與各界持份者保持緊密合作，向青少年灌輸防罪及守法意識，並加深對警務工作的了解。根據警方公布的調查結果，港青少年對警隊評分，由2021年的38.91分，顯著上升14.75分至53.66分；「警隊學長計劃」報名人數及「警察大學招募快線」投考數字均上升。警務處處長蕭澤頤多次在不同場合，提及青少年工作要「由細做、持續做、一齊做」，已漸見成效。



青少年對警隊評分大幅上升14.75分

警方日前公布今年「公眾意見調查」及「警隊服務滿意程度調查」結果，顯示超過6成受訪者表示對警隊有信心，給警隊整體表現的平均分為67.38分，有84%受訪者給予50分或以上。當中，18歲至29歲的年輕受訪者給警隊打出53.66分，較2021年大幅上升14.75分。

各執法部門過去一段時間，曾面對招募困難的情況，警隊亦不例外。不過，在警隊持續推動青少年工作後，有關情況明顯改善。（警方圖片）

「警察大學招募快線」投考申請增3成

各執法部門過去一段時間，曾面對招募困難的情況，警隊亦不例外。不過，在警隊持續推動青少年工作後，有關情況明顯改善。「警隊學長計劃」於2024至25學年，共3,198名學員報告，較上個年度約42.4%。其中暑期實習，今年共有228名學員參與，較上年度增12.9%。可見年輕人對警隊工作興趣增加，透過參與相關計劃和實習，增加對警隊工作了解。而青少年投考警隊數字亦有所上升，「警察大學招募快線」今年共收到897份投考申請，較去年上升逾3成。

「北京酒泉六天交流團」，曾到訪中國酒泉衛星發射中心，體會國家最新科技發展和成就。（警方圖片）

少訊多元活動 助學員建正向價值觀

警方亦透過「少年警訊」，策劃及舉辦多元化的青少年健康活動，向他們灌輸撲滅罪行的訊息。今年暑假，少訊舉辦近30個交流團，錄得超過1,000名會員參與，到訪內地多個城市，當中包括「北京酒泉六天交流團」，曾到訪中國酒泉衛星發射中心，體會國家最新科技發展和成就。少訊亦舉辦「少年警訊夏令營」，協助會員建立正向價值觀，提升其韌性、團隊精神和領導才能。

少訊亦迎合青少年的需要和喜好，不斷調整並優化社交媒體平台的宣傳策略，提供結合趣味和資訊性的宣傳內容，以加強推廣青少年活動。相關工作成效顯著，以「少年警訊」的IG平台為例，追蹤人數短短半年升幅一倍有多。

警方亦善用於2017年4月啟用八鄉少訊中心，不時舉辦開放日和領袖訓練營，讓學員透過親身體驗，提升各方面的能力，包括10月舉行公眾同樂日《營聚•八鄉》(PH FEST)。警方亦與教育局合辦「我有我價值」訓練營，將於今年11月至明年6月舉辦三日兩夜的宿營，計劃為超過2,000名中一學生提供訓練機會。

警方連續3年與教育局合作，推出《青少年罪行誌．師長攻略》，闡述青少年罪案趨勢及相關案例。（警方圖片）

蕭澤頤指青少年工作「由細做、持續做、一齊做」

警務處處長蕭澤頤近年多次在不同場合，強調青少年工作要「由細做、持續做、一齊做」。警方積極凝聚社會各界力量，互補不足，就能有效發揮協同效應，達至「一加一大於二」的效果。

警方成立的「警隊推動社群參與工作小組」，一直與各區中學校長會、家長教師會聯會主席及辦學團體緊密溝通協作，定期舉行會議，就青少年罪案趨勢及支援年輕人方面，持續交流意見及共謀應對方案。警方亦連續3年與教育局合作，推出《青少年罪行誌．師長攻略》，闡述青少年罪案趨勢及相關案例，並推出相關的防罪短片，供師生了解最準確的防罪資訊。

此外，毒品問題不容忽視，亦是警隊致力打擊的重點工作之一。警方成立「禁毒領袖學院」，每年於全港挑選100名中學及大學生成為學員接受訓練，設計及執行抗毒活動，栽培學員成為青年禁毒領袖。