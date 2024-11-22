金紫荊女企業家獎2024|人生無常激發創業使命 遊戲點燃綠色教育夢

不少人都有一個創業夢，然而為了這個創業夢你又會何時開始準備？香港綠色科技教育公司「碳連繫」（Carbon Linking）的創辦人陳明欣Mabel早在中學的時候已知道自己的夢想就是創業，未找到方向的她已開始學習一般創業所需的技能。在經過多年的努力，她與丈夫冼俊龍先生於2022年底正式創業，投入推動社會關注的氣候性相關領域，今年30歲將成為媽媽的她更奪得「金紫荊女企業家獎2024」青年初創企業獎，「每個人都應該有屬於自己的使命，過一個充滿意義的人生，為我們的後代作準備。」Mabel如是說。



從小為創業打好基礎

Mabel自小在香港成長，至高中轉到上海生活，並赴英國修讀大學，她早在高中時就決定在一個暑假找兩份實習工作，不禁令人驚訝為什麼年紀輕輕就如此「上進」？Mabel笑言自己的創業想法可能是天生的：「也受到爸爸是生意人的影響，我中學時就感覺到自己長大後不想單單『打工』，而是創業去闖一番事業。」她回憶道：「有次坐飛機，一位旅客前輩與我閒聊，更告訴我記得要親身嘗試及感受不同的事物，才可以知道自己想做什麼。之後我就開始嘗試申請不同的實習，雖然未了解自己日後的方向，但在大學選科時，我亦想像『創業』需要到什麼知識呢？所以最後在大學選擇了市場推廣的科目。」Mabel之後加入了全球最大的廣告傳播集團之一的英國陽獅集團實習，因為出色的工作表現更獲轉聘為正式員工，期間她獲得了豐富的市場營銷經驗，服務對象包括有國泰航空、Jack Daniel’s 等國際品牌，「知道未來公司需要科技上的知識，我亦選擇於英國倫敦大學學院主修計算機科學，完成碩士學位。」

人生無常悟出創業方向

看似一切順利的事業及生活，在2020年初卻遇上突變，「當時我在英國，卻在家中的視訊鏡頭中看到在香港的外公不舒服，在梳化上倒下，儘管外婆即時致電救護員把外公送到醫院，我亦已買第一班飛機機票回港，但也錯過了見他的最後一面。」Mabel傷心回憶道，即使平常堅強樂觀的她，面對外公離逝同樣大受打擊，之後更染上了最早期的新冠病毒，在身心俱疲下，誘發了一種目前醫學方法不能徹底治療的罕見免疫系統疾病，「那時候我決定停下腳步，讓身心有時間康復，期間看了許多有關靈性的書藉，令我了解到公公是完成了他的使命才離開，人生苦短，當時我又思考我的使命是什麼？」後來她迎來英國異常高溫的熱浪天氣，感受到氣候危機其實距離人類很近，她想到自己丈夫也一直想為下一代出一分力，而她和丈夫也一直亦關注環保的議題，所以之後不斷進修可持續發展知識，並回到香港這個出生地，成為認證的可持續發展規劃師，共同創辦了「碳連繫」。

將興趣投入工作 四出找尋機會

Mabel與丈夫冼俊龍先生一直關注環保議題及喜愛設計遊戲，「碳連繫」就把兩者結合，實行把興趣發展成事業，更希望可以影響新一代。

「要下一代了解綠色知識，並令他們有興趣從事可持續發展的工作，我與先生都了解到不能透過沉悶的上課的教學模式讓他們死記硬背，而我與先生在英國生活時都好喜歡設計遊戲與朋友、同學，例如密室逃脫或是撕名牌的團體遊戲等，所以我們創辦『碳連繫』決定引入遊戲化的綠色教育到校園，開發遊戲化綠色學習APP，讓學生透過『密室逃脫』關卡邊玩邊學習碳足跡與減碳機遇，我們亦設計及開發VR 碳迷宮讓學生瞭解碳知識。」然而一間初創企業由零開始，創業路上並非一帆風順，「我們雖然有滿腔熱誠，亦曾市場調查了解到近八成的學校曾參與香港綠色學校獎，但如何令大眾認識我們，學校在眾多不同的機構及活動中為什麼要選擇我們公司？這是我們第一年面對的課題，期間我參與了好多不同的博覽會及商會活動，希望提高品牌知名度，之後雖然經歷過不少學校的拒絕，但我外婆從小就教授我不要怕失敗，不要與他人比較，只需專注做好自己的工作，最後我們開始成功與不同學校接洽舉辦活動，而每次活動過後，都有學生向我們表示好開心可以在遊戲中學習，這令我相信『碳連繫』達成了開業的目標，就是可以在下一代的身上種下綠色種子，影響著下一代，達成全民環保的願景，培訓未來綠色人才，為香港和中國內地的碳中和目標出一分力。」

「碳連繫」透過「密室逃脫」及VR遊戲讓學生們可以擁有沉浸式的學習體驗。

「碳連繫」在短短兩年間就獲得香港學校的認可，成功為近千名的學生提供綠色學習課程，下一步將強化產品並擴展內地業務，Mabel寄語其他的初創者：「創業途上一定有很多不同的挑戰要面對及解決，但只要『堅持』不放棄，相信自己所做是有意義的，就是成功的關鍵。」最後Mabel表示好高興獲得「金紫荊女企業家獎2024」青年初創企業獎，因為這是一份好大的認同，讓他們向正確的方向繼續走下去，為美好的綠色將來繼續出一分力！

（資料及相片由客戶提供）