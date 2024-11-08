永樂古窖‧紅樓夢酒登陸香港　輝豪酒業冀推國酒熱潮

在最新一份的施政報告當中，減烈酒稅成為亮點之一。儘管只得進口價高於$200的烈酒受惠，但仍有助促進整個酒業的發展。日前，由永樂古窖推出的「紅樓夢酒」在輝豪酒業的代理下，正式登陸香港，並邀請多位重量級嘉賓出席發佈會，輝豪酒業董事總經理謝安靜希望藉今次機會推廣國酒，讓其如洋酒一樣廣受國際認識。



酒業行家看好國酒前景

香港的飲酒文化向來以洋酒為主，如紅酒、威士忌、干邑等等，而今年施政報告提出減烈酒稅，即進口價高於$200的烈酒，會將$200以上部分稅率由100%減至10%。儘管$200以下的烈酒未能受惠於此，但輝豪酒業董事總經理謝安靜仍對此感到樂觀：「就算只得高價酒受惠減價，卻仍能帶動整體酒業的發展，中、低價酒的銷量相信亦會因此而增加。」

澳門基層公職人員協會理事會主席林偉駒先生一向提倡「國人飲國酒」，他表示雖然今次香港烈酒稅減的幅度尚未和澳門一致，但也是好的開始。「我本身是愛酒之人，很喜歡飲這套紅樓夢酒，希望這套這麼有文化歷史底蘊的好酒很快就可以在澳門買得到。」

澳門基層公職人員協會理事會主席林偉駒先生

此外，近年茅台熱潮席捲全國，透過各類型的聯乘更是打入不同年齡層，最為人熟悉的可能是茅台咖啡。然而，白酒似乎只於國內發展成熟，在香港、甚至放眼國際，仍有很大的發展空間。對此，謝經理則認為白酒衝出中國只是時間問題：「白酒未能在外國普及，是因為沒有人教他們品嚐的方式。只不過近年不少外企進駐中國，除了學習中國傳統文化外，國酒文化亦是談生意時必要的一環，所以預料白酒在國際市場的佔比將會越來越高。」

輝豪酒業董事總經理謝安靜（左）預料白酒在國際市場的佔比將會越來越高。

紅樓夢酒：歷史酒窖x經典文化

白酒文化源遠流長，其中由永樂古窖酒業打造的白酒品牌「紅樓夢酒」，是圍繞「書中名著，酒中經典」文化理念，依託中華文學巨作《紅樓夢》經典魅力而定位打造，更添上一份歷史文化的味道。日前，宜賓永樂古窖酒業股份有限公司聯合港澳地區總代理商，輝豪國際業務集團有限公司合辦「紅樓夢酒」香港發佈會，宣佈這個中國著名品牌正式登陸香港。

宜賓永樂古窖酒業股份有限公司聯合港澳地區總代理商，輝豪國際業務集團有限公司日前合辦「紅樓夢酒」香港發佈會。

前香港民政事務局局長、全國政協何志平博士在發佈會致辭時，亦直言近年越來越多人開始飲白酒，「飲紅樓夢酒的時候，除了會感受到酒的色、香、味之外，也亦有『觸』和 『發』。品酒的同時，也在品味人生中經歷不同狀況下的各種情懷。」香港酒類行業協會會長何耀康先生亦展望：「相信日後更多人會知道中國還有類似紅樓夢酒這類濃香型及其他的白酒類型！」

前香港民政事務局局長、全國政協何志平博士（中）認為品嚐白酒的同時，也在品味人生中經歷不同狀況下的各種情懷。

香港酒類行業協會會長何耀康先生展望日後會更多人認識中國的白酒。

至於如何令飲開洋酒的香港人接受中國白酒？Bamboo Bar的負責人Felix表示，他們知道大部份年青人都習慣飲低酒精度數的啤酒或紅酒，而對高烈度的中國白酒望而卻步，「因此酒吧首次嘗試將紅樓夢酒加上檸檬、白桃、紅茶和冰，調製成家用版的雞尾酒，讓不同年齡的人都願意嚐試。」

Bamboo Bar的負責人Felix表示，酒吧首次嘗試將紅樓夢酒加上檸檬、白桃、紅茶和冰，調製成家用版的雞尾酒，讓不同年齡的人都願意嚐試。

在場的嘉賓試飲後，都紛紛說這款中西合璧的新式雞尾酒好味！

永樂古窖位於四川省宜賓市，當地三江匯流，造就宜賓土地肥沃和氣候溫和的自然條件，非常適合白酒釀造的微生物菌群生長活躍，故宜賓曾被聯合國教科文組織及糧農組織認定為「在地球同緯度上最適合釀造優質純正蒸餾白酒的地區」。早於1403年的明朝開始，萬氏族人萬達興在宜賓的公館壩地區建立了萬氏糟房頭，以五糧及傳統手工藝釀造雜糧酒，開創了當地雜糧酒批量釀造的先河，亦為永樂古窖綿延600年的釀造事業打下基礎，與五糧液古窖池並列成為當今的「中國明代兩大古窖」，榮獲兩代國家領導人特別嘉許。

永樂古窖糟房頭釀酒作坊石碑

永樂古窖歷史背景，再加上紅樓夢的經典元素，令紅樓夢酒不但將金獎酒體和地藏老酒融合，實現品質升級；其書卷瓶型設計完美詮釋文化定位，實現品味升級；定價錨定大眾價位段市場，實現品格升級。在這三大核心之下，永樂古窖希望將紅樓夢的經典文化永久流傳。從創立至今的45年發展歷程中，品牌產品不僅因品質卓越而暢銷全國，還進軍海外50多個國家和地區，並於2009年獲得「聯合國指定用酒」稱號。

永樂古窖酒業董事長、傳統釀造技藝第十一代傳承人伍倩雯表示，紅樓夢酒在國內曾經輝煌一時，希望透過香港這個國際平台，令到紅樓夢酒再創輝煌， 更上一層樓。

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（資料及相片由客戶提供）