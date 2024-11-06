蘋果日報有限公司清盤案　600前僱員已獲賠償　兩呈請人未撤申請

《蘋果日報》自2021年6月停運後，有員工稱未獲發薪金，其中兩前員工要求法庭向蘋果日報有限公司頒下清盤令。案件今（6日）於高等法院再提訊，庭上透露，有超過600名僱員獲合共逾百萬賠償，聆案官何志賢認為呈請人已無追討賠償的急切性，質疑是否要撤回申請，惟代表呈請人的律師指，創辦人黎智英的審訊結果或影響公司被凍結的資產，要求案件押後至審訊後再訊。聆案官遂把案件押後至2月12日。



兩名呈請人為陳漢榮和楊于澄，以債權人身份要求頒令蘋果日報有限公司清盤。

《蘋果日報》於2021年6月停止運作，多名前僱員稱未獲發薪酬，兩人更入稟要求公司清盤。（資料圖片）

黎智英案將於月中重開，提出清盤呈請的兩名申請人稱想等候黎的審訊結果，要求呈請申請押後。(資料圖片)

一名自稱是蘋果日報有限公司代表的男子黃國民（音譯，戴口罩）被安排在證人台聽審。(劉安琪攝)

何官質疑已無急切需要索償

呈請方表示，僱員補償援助基金管理局早前已介入處理事件，有約600名僱員已獲得合共逾百萬賠償。何官質疑呈請人已無急切需要向公司索償，是否應撤回清盤呈請，代表呈請人的律師指，現階段未收到撤回清盤呈請的指示。

呈請人認為審訊結果或影響資產

呈請方續指，《蘋果》的資產現正遭到凍結，壹傳媒創辦人黎智英正涉串謀勾結外國勢力案將於本月20日續審，審期預計須30日。呈請方認為，審訊結果或對現遭凍結的資產處理有影響，故申請押後本案至該審訊完結後再訊。

自稱蘋果代表被要求在證人台聽審

一名自稱為蘋果日報有限公司代表的男子黃國民（音譯），今早開庭前坐在律師席。聆訊官確認他非公司董事後，著他移至證人台聽審。

蘋果母公司已於2021年清盤

蘋果日報有限公司的母公司壹傳媒集團，已於2021年12月被高院頒令清盤；蘋果日報有限公司亦被控串謀勾結外國勢力等罪，案件已進入審訊階段。

案件編號：HCCW216/2024