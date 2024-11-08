尖沙咀展銷會|把握加拿大物業投資良機 獨家優惠開啟北美置業之旅

尖沙咀地產展銷會為你呈獻卡加利、溫哥華及多倫多等加拿大熱門城市的優質樓盤！一系列精選項目，涵蓋現樓、預售樓花及低密度住宅，滿足不同投資及居住需求。尊享香港獨家優惠，包括高達18萬加幣折扣、首期低至5%、兩年包租保證、送車位及名牌家電等。無論是追求穩定租金回報，還是尋找優質學區房產，抑或是嚮往舒適便捷的都市生活，都能在此找到理想之選。本週末，親臨尖沙咀馬哥孛羅香港酒店，與專業團隊深入交流，了解最新市場資訊，開啟你的加拿大置業之旅！



Calgary 卡加利市中心 BOSA 現樓項目

■ Downtown Calgary，卡加利市中心由超過50年經驗名大發展商 Bosa Development 興建, 項目位置於卡加利市中心 East Village 區，49 畝全新擴建發展地段，半分鐘步行達 Skywalk 室內封蓋式步行前往 130 大厦，地點是超級方便。屋苑更直通 170,000 呎商場，設有超市銀行及吃喝玩樂。住宅提供 25,000 呎超級會所，包括室內恆溫遊泳池， 健身中心，瑜伽中心，工作分享平台等等高級會所。Bosa 現樓由一房至三房組成， 一共有41層高，提供近 340 個單位，可養寵物，呎價只由加幣 $400 餘起，送高達 $18 萬加幣折扣！租金回報高近 8％！！是卡加利現時的收租王項目。發展商 Bosa Development, 是行內的最高端發展商之一， 有超過50年經驗，發展多元化，項目遍佈溫哥華，西雅圖及卡加利。

🌹Vancouver 溫哥華西區 貴族名校網核心地段

■ 位於温西顯赫核心地段 Granville St. / SW Marine Dr. 大量綠化公園及高爾夫球場圍繞，項目連接著連鎖大型超市！五分鐘步行商業圈提供包羅萬有吃，喝，玩，樂。貴族名校網地段，鄰近第一名校 Crofton House 學府，可入讀 Sir Winston Churchill 及 Magee 名公校。鄰近溫哥華第一大國際級學院 UBC 大學，去 Richmond 只 5 分鐘！項目一共有 10 層高，由一房至三房組成，送 Gaggenau 及 Miele 家電, 意大利廚櫃，UV 消毒櫃，無線充電石櫃面及智能家居系統等，項目半年內收樓，所有單位送車位送管理費。請本週末親臨 Marco Polo 馬哥孛羅香港酒店展銷會了解更多！

👑 Toronto 北約克 Bayview Village 港人貴族地段

■ 多倫多北約克 North York 地鐵站商場旁住宅項目，位置於 Bayview Village 高尚寧靜區 Bayview Ave. / Sheppard Ave. E，1 分鐘步行到達地鐵站，4 分鐘步行到達 Bayview Village 高級購物中心。2 分鐘到達 Hwy 401 / 404 / DVP 高速幹線，多倫多正中心點超級方便!項目已近完工，預計半年收樓。提供一房至三房單位，用料豪華方正實用，售價由加幣$50餘萬起，再送兩年包租保證及獨家折扣優惠。

💎多倫多萬錦市中心 Downtown Markham 小香港 Condos & Townhomes

■ 多倫多萬錦市中心 Downtown Markham 核心地段! 280 畝包羅萬有萬錦市最大型發展社區， 提供餐廳，戲院，銀行，商場，無論吃、喝、玩、樂、都可以用廣東話溝通， 是加拿大東岸的第一《小香港》。樓盤更坐落於貴族名校網，一站式名校生活 ，讓子女贏在起跑線！ 步行數分鐘到達 York University 約克大學，GO Train 火車更可直達多倫多金融中心！樓盤提供大型會所設施，由一房至三房 Condos 及 Townhomes 組成! 展銷會更提供獨家兩年包租保證，及多項特別折扣！ 歡迎本週末來到展銷會了解更多！

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👑 首期只需 5% 起 等到收樓

👑 送高達 $18 萬加幣折扣

👑 由$43萬加幣起 ($200 餘萬港幣)

👑 送兩年包租保證 (特選項目)

👑 特選單位送車位

👑 送名牌家庭電器組合

👑 收樓前轉手費免費

👑 單位在手 即揀即買 不用抽籤

🇨🇦🇨🇦 加拿大地產 香港展銷會 半年收樓項目

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☎️詳情：(852) 9828-9959

Email: info@HongWin.com.hk

展銷會可提供海港城停車場免費泊車

📲Whatsapp: 6051 3102

(資料及相片由客戶提供)