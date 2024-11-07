HPV疫苗｜12.2首輪中五或以上女生補種　劉宇隆：男生終有日要打

衞生署由下月2日開始，分階段為2004年至2008年出生的女生，開展一次性人類乳頭瘤病毒（HPV）疫苗（又稱子宮頸癌疫苗）的補種計劃。計劃將分三階段，為期約兩年進行。每名合資格人士可免費接種兩劑疫苗，而免疫力弱的人士則需接種三劑（三劑均為免費） 。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今早(7日)在電台節目表示，相信男生終有一日亦會被納入HPV接種計劃。



首階段於12月2日開始，對象為18歲以下，就讀本港中學（包括特殊學校的中學部）中五或以上（或同等級別）的全日制女學生。學校可安排參與計劃的私營外展隊，到學校免費為合資格女學生接種HPV疫苗。中心會免費提供外展接種的疫苗，並向醫生提供每劑105元的疫苗資助。

第二階段預計於明年第一季開展，對象為於2004年至2008年出生，並於本港專上院校或大學就讀的女性香港居民。

第三階段預計於明年上半年開展，對象為2004年至2008年出生，已完成本地學業的女性香港居民。第二及第三階段的詳情將適時公布。

藝人姜濤是HPV疫苗的代言人，在地鐵站也有相關的大型廣告。（資料圖片/歐嘉樂攝）

劉宇隆指，接種兩劑HPV疫苗已屬偏保守，英國目前實施1+1（1支HPV+1支肺炎鏈球菌疫苗），亦有研究指跟2+1（2支HPV+1支肺炎鏈球菌疫苗）效果相若。他亦指，目前HPV疫苗在香港的覆蓋率達90-95%，「全世界都冇乜地方好似香港對疫苗認受性咁高」。

被問到男生會否被納入HPV接種計劃？劉宇隆指，男性的確亦有機會染病，已有研究表明HPV疫苗對男生健康也有幫助，但由於效用不是十分顯著，認為目前不應使用公帑替男生接種，他強調會留意實際情況，「相信男仔終歸有一日會納入（HPV接種計劃）」。

衛生署表示，子宮頸癌為本地女性十大常見及致命癌症之一。幾乎所有子宮頸癌均由持續感染高風險類型的人類乳頭瘤病毒所引致。HPV疫苗對預防最常引致子宮頸癌的高風險HPV類型非常有效。世衞建議所有國家引入HPV疫苗，為9至14歲的女孩在未開始有性接觸前接種，並建議對9至18歲（包括先前錯過接種的女孩和年齡較大的女孩）進行補種，以減低他們患上子宮頸癌的機會。有關人類乳頭瘤病毒疫苗補種計劃計劃的資訊，請參閱計劃專頁。