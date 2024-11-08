港鐵兩成扶手電梯意外涉帶買餸車等大物件　校慢200條梯提升安全

港鐵在今年首9個月錄得430宗扶手電梯意外，當中約兩成與攜帶「買餸車」及手推車等大型物件有關。據港鐵閉路電視所示，有乘客拖手推車搭電梯時，手推車因過重而跌下，導致該名乘客連同身後另一名乘客滾下電梯。港鐵呼籲市民，帶大型行李需搭𨋢，以及搭電梯時「左右企穩」。



港鐵車務營運及本地鐵路總管李婉玲指，港鐵自今年開始，調慢了部分車站扶手電梯的速度，當中主要為上水站等較多長者的車站，共牽涉200多條扶手電梯，相信能有效降低扶手電梯意外。



今年首9個月430宗扶手電梯意外 三成涉乘客身體不適或醉酒跌倒

港鐵日前表示，今年首9個月，99個車站共發生430宗扶手電梯意外，較去年同期的500多宗減少約兩成。李婉玲指，這430宗意外均有人受傷，嚴重者更需住院留醫。

據統計，這些意外有三成是因乘客身體不適或醉酒跌倒造成，三成由失平衡造成，約兩成是因攜帶大型物件造成，一成是因被他人碰撞造成。

女乘客手推車跌下 與後方另一乘客連人帶車翻滾落電梯

其中一意外個案中，據港鐵閉路電視片段顯示，一名女乘客拖手推車搭扶手電梯時，手推車意外跌下，導致她與後方另一名乘客連人帶車翻滾落電梯。李婉玲表示，今年有不少扶手電梯意外，都是因大型行李墜下，撞跌乘客而造成，包括近年興起的「買餸車」。

雖然佢（買餸車）唔係行李，但我哋都見過好多跌落嚟，其實都好危險。 港鐵車務營運及本地鐵路總管李婉玲

男乘客扶手電梯上行走 撞跌旁邊另一位乘客 後方兩人滾下電梯

另一條閉路電視短片則顯示，一名男乘客在扶手電梯上行走時，撞跌旁邊另一位乘客，導致其身後四五名乘客相繼被推倒，其中兩人更滾下電梯。

李婉玲指，港鐵自十多年前已呼籲乘客搭電梯時「左右兩邊企」，避免行走，惟「左行右企」觀念深入民心，加上港人步伐趕急，仍常見乘客在電梯上行走。

港鐵邀林海峰拍廣告宣傳「左右企穩」及帶大型行李要搭𨋢

李婉玲稱，為推廣扶手電梯安全，港鐵於今年邀請到林海峰拍攝廣告，宣傳「左右企穩」及「帶大型行李 搭𨋢幫到你」兩大訊息。港鐵會在未來一個月，於不同車站安排穿紅色背心的扶手電梯安全大使，提醒乘客使用電梯時注意安全，如要「左右企穩」及「緊握扶手」等。

港鐵早於1993年已邀請過林海峰宣傳，惟當時宣傳海報標語為「惠己惠人 電梯謹記靠右企」。

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鐘站等繁忙車站設「扶手電梯障礙物識別系統」

她又表示，港鐵於今年開始，已在上水站等長者較多的車站，調慢扶手電梯速度，目前共調慢了約200條電梯的速度。除此之外，港鐵亦由近年開始，在金鐘站等繁忙車站的電梯出口位置，設置「扶手電梯障礙物識別系統」，即安裝相機和LED照明燈，用以偵測硬幣及螺絲等細小物件。如系統發現電梯有異樣，則會向站長市發出警號，職員亦會即時清理障礙物。

港鐵表示，目前已在70多條電梯中安裝該系統，未來會根據各站扶手意外的數目，再決定在那些地方添置該系統。