「西莎鮮肉主食碗系列」革命性創新　看得見的真材實料

以往狗狗的糧食離不開乾糧和濕糧，雖然近年「鮮食」成為熱潮，不論是營養或賣相均比前兩者優勝，但並非所有主人都有時間親自為毛孩下廚。西莎多年來為毛孩推出不同糧食，而最近香港更推出全新的「西莎鮮肉主食碗系列」，用料天然高質，而透明包裝更讓主人看得見當中的真材實料，甚至能夠即開即讓毛孩食用，為鮮食帶來革命性的改變！



濕糧、鮮食有別 後者原來對知識和技巧有講究！

毛孩的食物是各位主人十分重視的一環，事關這會直接影響毛孩的健康。常見的乾糧一般方便儲存和攜帶，但其水分含量低，亦更易含有添加劑和防腐劑。儘管大部分主人們會選擇濕糧予狗狗食用，而非乾糧，但同時不少人亦認為濕糧的賣相欠佳，甚至表示其成分容易令毛孩體重增加。因此，當鮮食這個概念出現時，便立即成為寵物界的熱潮。

寵物鮮食是指以新鮮、未經加工或輕度加工的食材，例如肉類、蔬菜、水果等等等製作的食物，由於營養價值比一般乾糧和濕糧高，賣相亦更好，所以近年鮮食在寵物界掀起熱潮。只不過，自行製作鮮食不但需時，而且材料上的配搭亦相當講究，必須確保營養均衡，避免營養過剩或缺乏。因此，假如主人選擇製作鮮食，對其知識和技巧有一定要求。

針對毛孩所需調配 革命性創新改變

西莎鮮肉主食碗系列設有兩款口味。

西莎明白每位毛孩和主人的需要，經過精密的分析和調配後，研發出全新的「西莎鮮肉主食碗系列」（下稱西莎主食碗）。西莎主食碗由真正的雞肉和新鮮蔬菜組成，賣相與人類食物相近，而且含有毛孩必需的營養素、維生素和礦物質，不含人工香料、色素及防腐劑，符合AAFCO標準。此外，主食碗採用透明包裝，讓主人在購買時能清楚看見每一份的真材實料，讓毛孩食得開心又放心。

西莎鮮肉主食碗系列採用透明包裝，讓主人在購買時能清楚看見每一份的真材實料，讓毛孩食得開心又放心。

以往自家製鮮食因為需要在家中烹調，所以毛孩大部分時間只能在家中享用。由於西莎主食碗是即開即食的形式，為鮮食和地點之間的關係帶來革命性改變：不論毛孩是安在家中，或是與主人外出野餐，甚至是一起行山遠足，主人都能夠攜帶一、兩盒在身，隨時隨地打開予毛孩食用。

西莎主食碗是即開即食的形式，不論毛孩是安在家中，或是與主人外出野餐，甚至是一起行山遠足，主人都能夠攜帶一、兩盒在身，隨時隨地打開予毛孩食用。

全新「西莎鮮肉主食碗系列」設有兩款口味，只於寵物店及HKTV Mall發售，如有興趣購買，請即瀏覽：

西莎®鮮肉主食碗 牛肉及蔬菜(胡蘿蔔+紫薯) 85g

西莎®鮮肉主食碗 雞肉及蔬菜(胡蘿蔔+大麥+四季豆) 85g

（資料及相片由客戶提供）