租迷你倉前留意4大點免中伏 RedBox紅盒迷你倉安全合規 租約彈性

又到一年一度雙11購物節大出血的日子，搶到心頭好固然興奮，但戰利品堆積如山，卻愁家裡無地方放？別讓空間限制了你的購物慾！香港居住空間有限，不想被囤積的物品影響生活質素，靈活的迷你倉便成為了大家解決空間不足的好辦法。無論是擺放季節性物品、家居裝修、個人收藏、文件、運動裝備等等，迷你倉都可以為家居創造更多空間，提供極大的便利。



愈來愈多人選擇租用迷你倉擺放個人物品，不過市面上的迷你倉質素參差，中伏個案亦時有所聞。想保障自己的存倉物品，便要留意以下4大注意事項，輕鬆打造無憂存倉體驗！

1. 迷你倉是否安全合規？

近年發生多宗迷你倉大火事件，安全合規的迷你倉設施成為大眾關注的焦點。RedBox紅盒迷你倉所有設施均符合香港消防處及屋宇署安全標準。另外，紅盒迷你倉設有24小時保安系統監控警報、溫度與濕度控制，更是全港少數將出入監控延伸至每個獨立儲物倉的營運商。值得一提的是，紅盒迷你倉均為自置物業，擁有物業權，相對較穩定。加上自資經營，能夠做到嚴格監管，確保每間分店的設施、服務與標準一致。

紅盒迷你倉乾淨企理，所有設施均符合香港消防處及屋宇署安全標準。

2. 迷你倉的服務範圍

紅盒迷你倉由6至200平方呎不等，迷你倉儲存高度最高可達7呎，亦有6至12平方呎儲存櫃，滿足不同客戶的需求和預算。除了儲物空間，迷你倉的服務範圍亦不能忽視。紅盒迷你倉提供24小時無限次進出提存服務，以及免費手推車與飲品予客人使用。除此之外，紅盒迷你倉更設有虛擬實境參觀與3D模擬器預算空間，方便客戶計劃儲存空間。客戶可選擇於店內或網上簽訂電子合同，若對存倉有任何疑問，可於辦公時間內透過真人客戶服務中心，即時解決問題。

3. 迷你倉是否交通方便？

除了不常用的物品，不少港人都會因為家居空間有限，而將較大型的物品存放於迷你倉，其中有運動用品如單車、高爾夫球桿、滑浪板、滑雪用具等。為方便假日提取運動用品，迷你倉的位置亦是重要的考慮因素之一。紅盒迷你倉旗下6個迷你倉遍佈港九，鄰近港鐵站，例如沙田分店距離第一城站﻿僅3分鐘步行路程。紅盒迷你倉同時設有客戶專屬停車位，無論搬運大小物品，都能輕鬆出入。

無論是收藏品、換季衣物、運動裝備等，紅盒迷你倉都能確保客戶珍視的物品得到妥善保管。

4. 迷你倉租約是否彈性？

租借迷你倉有時只是為了解決燃眉之急，如滿足搬屋或裝修時的需要，若租約規限多多，有機會需花費額外金錢。紅盒迷你倉租約彈性度高，免按金亦無須預繳，設有長期及短期租約，滿足客戶各種需求。由即日起至12月31日，紅盒迷你倉更推出限時6折優惠，立即行動，為家居空間大變身！

把握限時6折優惠：https://www.redboxstorage.com.hk/zh-HK/offers/autumn-sale

了解更多關於紅盒迷你倉：https://www.redboxstorage.com.hk/zh-HK

紅盒迷你倉分店位址：

柴灣迷你倉：柴灣利眾街20號柴灣工業中心20/F

沙田第一城迷你倉：沙田小瀝源源順圍5-7號沙田工業中心A座4/F

屯門迷你倉：屯門新安街1號憶兆工業大廈8/F

荃灣迷你倉：荃灣德士古道216-218號京華工業貨倉大廈2期16/F

荃灣SMART：荃灣德士古道216-218號京華工業貨倉大廈2期22/F

油塘迷你倉：油塘高輝道13號寶城工業大廈10/F

西環迷你倉：西環德輔道西444-452號香港工業大廈17/F

服務時間：

星期一至星期五：上午10時至下午7時

週末及公眾假期: 上午10時至下午5時

午休時間：下午1時至下午2時

（資料與相片由客戶提供）