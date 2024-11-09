新一代港人美食指南｜OpenRice開飯熱店2024名單出爐 123獎項誕生

一年一度的香港飲食界盛事、由一站式餐飲平台OpenRice主辦的「OpenRice 開飯熱店 2024」結果出爐！所有得獎餐廳100%由OpenRice會員投票選出，累計票數接近100萬，共同打造這份「香港人的美食指南」。頒獎典禮已於11月7日圓滿舉行，合共123個獎項涵蓋「菜式」、「新餐廳」、「網上訂座」、「外賣自取」及「至尊大獎」等多個組別。適逢 OpenRice 25 周年，今年的投票機制迎來重大革新，會員可透過 OpenRice 應用程式，為平台上任何餐廳投票，每間餐廳限投一票，讓更多隱藏的美食瑰寶有機會被發掘。



香港素有美食天堂之譽，為使投票活動更多樣化，今年的「菜式」組別重新劃分成33個，涵蓋更多元化的菜式及菜系。此外，為鼓勵餐飲業新力軍，「新餐廳」組別的金、銀、銅獎亦隆重登場。 而「網上訂座」和「外賣自取」組別則各設 10 個獎項，表彰提供便捷用餐體驗的餐廳。最終，「牛大人台灣火鍋吃到飽（尖沙咀店）」榮獲本年度最高殊榮——「至尊大獎」，再次蟬聯此項殊榮。

「OpenRice 開飯熱店 2024」得獎餐廳由一眾會員以近百萬票投選而來，以大眾心水來表揚本地各大小優秀餐廳之餘，同時鼓勵大家發掘更多本地高質素餐廳。OpenRice恭賀所有獲獎餐廳，並期盼香港餐飲業持續蓬勃發展，百花齊放。

頒獎典禮盛況：

現場佈置華麗高雅

飲食業界翹楚歡聚一堂

來賓四處拍照打卡，一同感受典禮的歡樂氣氛

場內設有OpenRice主題即影即有拍照區、夾扭蛋機供嘉賓參與

今年頒獎典禮特別請來專業司儀蔡宛珊（Sarika）和陳安立（Brian）擔任主持

「OpenRice 開飯熱店 2024」合共頒發123個獎座，旨在表揚所有為大眾提供全面餐飲服務的餐廳

在未來一年，依據「OpenRice 開飯熱店 2024」完整得獎名單前往品嚐最受港人歡迎的餐廳，下個年度再次投出喜愛的餐廳。

https://www.openrice.com/info/awards2024/index.html

亦可直接透過OpenRice 應用程式，預訂得獎餐廳：https://s.openrice.com/QrbK0000000Zcs7Yr3yo

「OpenRice 開飯熱店 2024」得獎餐廳列表

(資料及相片由客戶提供)