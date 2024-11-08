私煙猖狂蠶食稅收　關注組織：已非單純走私，屬有組織犯罪

海關上周（10月29日）採取反私煙行動，搗破屯門一個地下製煙工場，檢獲市值2,200萬元、應課稅值1,500萬元的煙草產品。有關注組織認為私煙猖狂早已失控，促請特區政府立即檢討煙草政策，致力保障零售業界、物流業界及消費者的權益。



2023年以來，特區政府為了加強控煙工作，兩度增加煙草稅，截至今年9月庫房減少35億元稅收。但有關注組織擔心相關稅收已經流向私煙集團。（資料圖片）

2023年以來，特區政府為了加強控煙工作，兩度增加煙草稅，截至今年9月庫房減少35億元稅收。不過，香港正版正貨大聯盟（大聯盟）推測，相關稅收可能流向私煙集團，變相滋長危害公安的非法活動。如在澳洲，私煙市場坐大，當地犯罪組織為了搶佔市場份額，不惜採取暴力、毀壞、縱火等手段。大聯盟斷言，香港也已出現大型非法活動的苗頭。

大聯盟主席何啟文認為，香港私煙活動猖狂，已非純粹走私活動，而是擴展到有組織的犯罪行為，例如上周海關搗破的屯門私煙工場僱有非法勞工。他擔心，活動不但影響香港正版正貨聲譽、蠶食守法商家利益，而且對營商環境及社會穩定造成負面影響。大聯盟副主席李偉榮則指出，私煙產品的質量及銷售行為不受監管，不丹對消費者健康構成極大威脅，而且削弱控煙政策成效，變相增加非吸煙者和青少年接觸非法煙草資訊的機會。

大聯盟建議，短期而言，政府盡快推進打擊私煙措施，包括完成提高未完稅香煙相關罰則、把相關罪行列入《有組織及嚴重罪行條例》等所需的立法程序。長遠而言，大聯盟希望政府落實「完稅煙標籤制度」，積極調動各部門儘快展開立法工作。