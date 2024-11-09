「1+」藥物審批本月起擴至所有新藥　高拔陞：採購程序可減半時間

「1+」藥物審批機制11月起擴展至所有新藥，醫管局行政總裁高拔陞表示，可令市民得到先進的治療，醫管局會全面配合，在進一步優化及加強相關機制後，估計整個採購程序可減半。



醫管局行政總裁高拔陞表示，在進一步優化及加強「1+」藥物審批機制後，估計整個採購程序可減半。(資料圖片)

衞生署早前施政報告提出，將「1+」審批機制由今年11月一日起擴展至所有新藥，包括疫苗及先進療法製品，體現「好藥港用」。當局指，擴展「1+」機制可吸引更多來自世界各地的新藥來港註冊，讓病人有更多選擇，並強化本地的藥物審核能力和促進相關軟硬件和人才發展，進一步邁向「第一層審批」。

高拔陞今日(9日)出席港台節目《星期六問責》說，過去10多年新藥隨著基因治療、人工智能等的發展，新藥更新得很快，新程序下會減省在聯網先行審批新藥，改由專家小組檢視後，直接由醫管局中央審批，同時又容許藥廠直接向醫管局提交新藥資料，並由局方的中央小組審視，都有助減省時間。他又說，直接由醫管局中央審批新藥，只是將幾個工序縮減去做，並不會減少專家成員的參與。

另外，《施政報告》提出需加強集中各聯網的藥物及醫療儀器採購以提升議價能力，醫管局提出除簡化引入新藥程序，更會成立「成本評估小組」與藥廠議價。高拔陞說，部分儀器例如磁力共振等器材，可能涉及過千萬元，如由醫管局中央採購，可減省不少成本；新藥方面亦都一樣，部分藥物價錢可減兩至三成。