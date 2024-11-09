聖保羅書院中一入學簡介會　優才家長稱香港有較多時間參加興趣班

聖保羅書院今（9日）舉行中一入學簡介會，有家長與子女提早50分鐘到校參觀。有經優才計劃來港的家長，認為香港的教育較多元，不局限於學術發展，比在內地有更多時間上興趣班。



聖保羅書院今（9日）舉行中一入學簡介會。（吳綽詩攝）

(右)經優才計劃來港的關女士帶同兩名兒子前來，她認為香港的教育多元，比在內地有更多時間上興趣班。（吳綽詩攝）

2021年經優才計劃來港的關女士，在大學任職科研工作，今日帶同兩名四年級的兒子前來參觀。她表示，子女隨同來港後，一年級開始在港讀書。她認為香港的教育比內地多元，不只局限於學術發展；而香港的下課時間亦較早，「下午三點多，還有大半天」，有更多時間上興趣班。她舉例，子女參加多項運動堂，包括跆拳道、籃球、游泳等，亦曾學習鋼琴。她更稱，因孩子放學有很多課外活動，現已辭掉工作，全職照顧他們。

她續道，雖然兩名兒子只有四年級，但已開始參加中學的入學資訊日，希望提早了解各校特色。她又指，有朋友正讀大學的兒子，正是讀聖保羅書院，加上書院頗有名氣，因此來了解學校。

去年同樣經優才計劃來港的范女士經營生意，兒子亦一同來港讀書。她認為香港的教育較為國際化，英語學習較好、數學沒內地那麼困難，也不排除未來讓兒子到外國發展。她表示，兒子每科都考獲A級成績，如果兒子成績夠好，會嘗試報考聖保羅書院。不過，她比較擔心兒子粵語能力不足，影響面試，但指兒子已學習粵語一年，相信會有進步。除了今日參加資訊日，她早前亦有到華仁書院了解。

有港人家長鄧女士帶就讀小五的兒子來，她稱會視乎兒子的呈分試成績，考慮能否報考聖保羅書院，「又唔一定要入名校，佢開心鍾意就得」。她指現時兒子除了中英數有補習，亦參加視藝、運動興趣班，以裝備他升中一。對於高才通子女來港讀書，她擔心會增加競爭，但會先嘗試一下。