MIRROR｜阿Mo手臂肌肉增強　治療零的突破　左右手拉動最多2公斤

MIRROR演唱會意外意外中嚴重受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍然留醫，Mo父李盛林今晚（2日）在代禱信透露治療進展有「零的突破」，阿Mo通過健身滑輪強化手臂肌肉，經過兩三個月的操練，阿Mo的左手可以拉動1.5 公斤的力，右手則可以拉動2公斤。李盛林指，有醫護讚阿MO「大隻和橫了很多」，換言之，無論肌肉質量和體型都增強了不少。



▼2022年7月28日紅館MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）IG照片▼



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李盛林於代禱信指，阿Mo現階段接受 「硬膜外刺激法」，通過刺激脊椎神經，並透過刺激器將腦電波信訊號配對，使相關的肌肉運作起來。阿Mo藉復康器械，強化肩膊、手臂和手指肌肉及相關的關節。

阿Mo在治療師引導下，通過健身滑輪強化手臂肌肉，特別是二頭肌、肩膊關節和肌肉，目標是預備及促進日後恢復日常生活功能，例如將飲食自行送到嘴裡等基本功能活動。

引述醫護讚阿MO「大隻和橫了很多」

信中指，阿Mo在反地心吸力的動作，需要花上加倍極大的力氣，現時治療有「零的突破」，經過兩三個月的操練，現在他的左手可以拉動1.5 公斤的力，而右手則可以拉動2公斤。

李盛林指，無論是醫護或是熟悉路過的有心人，都讚嘆阿MO「大隻和橫了很多」，換言之，無論肌肉質量和體型都增強了不少。

他指，阿MO在這第一階段創新的復康治療上有顯著的反應，令相關的肌肉和關節都能強健起來，期盼神經網絡的反應和各學習能按時有美好的進展。