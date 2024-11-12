港產綠色科技國際矚目　科技園領軍促低碳轉型

氣候變化是當前全球面對的嚴峻挑戰，加速低碳轉型發展為大趨勢，其中綠色科技更成為焦點。本地綠色科技公司推出多項綠色創新方案，其中青萌有限公司（Growgreen）與美新塑木（NewTechWood）的綠色足跡更遍佈世界，進一步印證香港的科研實力，有望成為推動香港發展為國際綠色科技及金融中心的重要力量。



智能水耕減碳排放 推動可持續發展生活

各地不斷探索更可持續的農業解決方案，智能水耕作為創新農業技術，不僅能夠提高作物產量，還能顯著減少用水量和碳排放。Growgreen的aspara®智能水耕種植機內置可調節LED種植燈、智能環境感測和控制系統，以及循環式水流系統，創造出對植物生長最有利的環境，同時除去污染、農藥、蟲害與化學添加物等問題，輕鬆種出新鮮蔬菜、香草、果類與食用花，最快28天即可收成。與傳統種植相比，利用aspara®智能水耕種植機能將碳排放減少50%，水耗量減少90%，有助促進低碳生活。

青萌有限公司業務總監及總經理陳偲然指，aspara®智能水耕種植機利用科技，創造出對植物生長最有利的環境，最快28天即可收成。

Growgreen的aspara®智能水耕種植機適合現代人講求健康生活的需求，新鮮蔬菜自己種，人人都可以成為「居家農夫」，同時可應用到STEM教學Growgreen業務總監及總經理陳偲然指，「學生可透過自定種植模式、燈光、溫度與運作時間等，探討影響植物生長的因素以及光合作用科學等。」教學方案獲 “Q STEM Mark” 認證，有助發掘學生創意潛能，同時培養其創造、協作和解難能力。

即使家中沒有露台，亦可利用aspara®智能水耕種植機種出新鮮蔬菜、香草、果類與食用花。

減緩認知障礙 提升幸福指數

此外，aspara®智能水耕種植機的應用領域更擴展到園藝治療，正正有效推動可持續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）的第三項目標「良好健康與福祉」。愈來愈多研究發現，園藝治療能夠減緩認知障礙。青萌早前與香港理工大學護理學院合作，證明使用aspara®智能種植機進行科技化園藝治療活動，能夠成功改善患者及照顧者的社交關係並提高正面情緒，促進身心靈健康。「科技化室內園藝治療活動不僅為長者提供了一個乾淨的種植環境，更能免除天氣不穩定與蟲害等因素，使長者獲得更理想的種植體驗。同時，在室內進行園藝治療活動也使得照顧者更容易照顧參與長者的需求。」醫護與研究人員亦可透過數字化數據追蹤患者病程的進展，提升治療效益。

全球塑木領先品牌 循環再用真環保

近年社會積極推動走塑和回收，這個環保概念不單應用到日常生活，同時延伸至建築界。NEWTECHWOOD CORPORATION多年來專注塑木複合材料的研發、生產和銷售，產品原材料中再生塑料和回收植物纖維佔比超過85%，已獲得國內外專利授權190項，產品包括戶外地板、花園圍欄、建築物外牆與室內DIY地板等。NEWTECHWOOD COMPANY LIMITED副總經理嚴嘉萍表示，公司的專有配方和工藝技術使其產品具備耐磨、抗污、抗褪色和耐候等性能，同時具有原木的外觀和質感，滿足消費者對美觀與性能的雙重需求。塑木生產過程中沒有使用有害的黏合劑，對人體與環境更友善。產品可以100%回收利用，是真正的綠色環保新產品。

NEWTECHWOOD COMPANY LIMITED副總經理嚴嘉萍表示，公司的原材料中再生塑料和回收植物纖維的佔比超過85%。

NewTechWood的塑木產品在包括歐美在內的全球50多個國家和地區銷售。在香港一些公共場所如觀塘海濱長廊、灣仔碼頭、戲曲中心等，均採用了NewTechWood的塑木產品。

NewTechWood產品透過專有技術還原木材質感，具備多達80款顏色選擇。

科技園公司助力 港產綠色科技領先全球

Growgreen與NewTechWood均是科技園公司的園區科企，早前亮相國際環保博覽2024，於科技園展區中，向國際買家展出各項創新的綠色科技方案。展區以「綠色智慧社區，促進可持續生活」為主題，香港科技園公司行政總裁黃克強先生表示，今次參展為了向海內外社群展示科技園園區公司的綠色創科成果。他期望藉以增加香港綠色科技在市場上的影響力，以推動創科生態圈的蓬勃發展。

Growgreen與NewTechWood均是科技園公司的園區科企，早前亮相國際環保博覽2024。

科技園公司不只為園區科企提供拓展市場的機會，同時透過基建設施、資金支援、創業咨詢等方面提供協助。嚴嘉萍表示，科技園公司定期安排各種活動，增強了科企間的聯繫，提供了與本地和海外機構合作的機會，期望未來能夠通過此平台實現更多的創新。陳偲然則表示，園區獨有的創科生態圈有助於聚集科研精英，對公司招聘人才以至擴展市場提供了便利。